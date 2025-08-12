Ultime news
Visitatori alla mostra

Mostra “Rinascimento marchigiano”: tornano le visite guidate serali

in Attualità 12 Agosto 2025 116 Visite

Prosegue anche ad agosto l’organizzazione di visite guidate serali alla mostra “Rinascimento marchigiano. Opere d’arte restaurate dai luoghi del sisma lungo i cammini della fede”, ospitata a Palazzo comunale fino al 19 ottobre.

L’iniziativa, proposta dalla Pro loco già a luglio, sarà occasione per fare visita all’evento culturale dell’estate marchigiana.

Le visite guidate serali si terranno nelle seguenti date: 13 agosto, 22 agosto e 28 agosto.

Tutte le visite inizieranno alle ore 21.30 con ritrovo all’ingresso del Municipio, in piazza. Il costo per la visita è di 10 euro a persona con ingresso gratuito per i minori di 16 anni (il costo è comprensivo dell’ingresso alla mostra).

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata chiamando il numero 3200581814 e chiedendo di Giulia.

L’esposizione “Rinascimento Marchigiano”, curata da Stefano Papetti e Pierluigi Moriconi, rappresenta l’ultima e significativa tappa di un percorso itinerante partito da Roma, Ascoli Piceno e Ancona. Allestita presso la Galleria d’Arte Moderna “Filippo Bigioli” nel piano nobile del Palazzo comunale, la mostra espone capolavori rinascimentali che sono stati recuperati e restaurati dopo il terremoto del 2016.

Tra le opere esposte figurano il Trittico di Valle, il “Christus Triumphans” del Maestro del Crocifisso di Sant’Eutizio e lavori di artisti come Carlo Crivelli, Pietro Alamanno e i Vivarini. Questa iniziativa non è solo un’occasione per ammirare opere d’arte di inestimabile valore, ma anche un simbolo di resilienza e rinascita per l’entroterra marchigiano.

Per ulteriori informazioni si può contattare la Pro loco.

