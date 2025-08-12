Mostra “Rinascimento marchigiano”: tornano le visite guidate serali

Prosegue anche ad agosto l’organizzazione di visite guidate serali alla mostra “Rinascimento marchigiano. Opere d’arte restaurate dai luoghi del sisma lungo i cammini della fede”, ospitata a Palazzo comunale fino al 19 ottobre.

L’iniziativa, proposta dalla Pro loco già a luglio, sarà occasione per fare visita all’evento culturale dell’estate marchigiana.

Le visite guidate serali si terranno nelle seguenti date: 13 agosto, 22 agosto e 28 agosto.

Tutte le visite inizieranno alle ore 21.30 con ritrovo all’ingresso del Municipio, in piazza. Il costo per la visita è di 10 euro a persona con ingresso gratuito per i minori di 16 anni (il costo è comprensivo dell’ingresso alla mostra).

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata chiamando il numero 3200581814 e chiedendo di Giulia.

L’esposizione “Rinascimento Marchigiano”, curata da Stefano Papetti e Pierluigi Moriconi, rappresenta l’ultima e significativa tappa di un percorso itinerante partito da Roma, Ascoli Piceno e Ancona. Allestita presso la Galleria d’Arte Moderna “Filippo Bigioli” nel piano nobile del Palazzo comunale, la mostra espone capolavori rinascimentali che sono stati recuperati e restaurati dopo il terremoto del 2016.

Tra le opere esposte figurano il Trittico di Valle, il “Christus Triumphans” del Maestro del Crocifisso di Sant’Eutizio e lavori di artisti come Carlo Crivelli, Pietro Alamanno e i Vivarini. Questa iniziativa non è solo un’occasione per ammirare opere d’arte di inestimabile valore, ma anche un simbolo di resilienza e rinascita per l’entroterra marchigiano.

Per ulteriori informazioni si può contattare la Pro loco.