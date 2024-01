Polo sportivo alle “Medie”: gestione confermata alla Società Amatori Basket

La Società Amatori Basket gestirà per altri due anni le palestre cittadine, fino al 31 dicembre 2025. Il servizio le è stato confermato dalla Giunta comunale e comprende la palestra “Toti Barone”, la palestra del pallone pressostatico e la vecchia palestra dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”. I tre impianti sono ubicati in viale Bigioli.

Le tre strutture e le attrezzature di cui sono dotate sono destinate ad uso pubblico, con finalità di promuovere la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa e di garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli ed in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività.

La carenza di personale e l’indisponibilità, soprattutto, di risorse finanziarie, non consentono la gestione diretta degli impianti con pregiudizio per la regolare tenuta e conservazione degli stessi per cui, al fine anche di garantire una maggiore qualità dei servizi e per migliorarne la fruibilità risparmiando nei costi di gestione, si è deciso di confermare l’affidamento del servizio di gestione dei suddetti impianti alla Società Amatori Basket che già dal 2021 si occupa delle tre strutture.