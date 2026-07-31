Da lunedì 3 agosto apre l’ambulatorio diurno nella Casa della comunità di San Severino

L’Ast di Macerata da lunedì 3 agosto apre un ambulatorio diurno presso la Casa della comunità di San Severino per sopperire alla carenza assistenziale verificatasi nel Comune settempedano a seguito del pensionamento della dottoressa Patrizia Caciorgna.

Si tratta di una misura contingente e provvisoria adottata dall’azienda per venire incontro alle esigenze degli assistiti e supportare le persone che non riusciranno in tempi brevi ad effettuare la scelta del medico.

È stata anche inoltrata a tutti i medici dell’Aggregazione funzionale territoriale (Aft) di San Severino la richiesta di manifestare la propria disponibilità all’attivazione di un elenco separato, finalizzato a garantire un supporto assistenziale aggiuntivo e a favorire la presa in carico dei cittadini temporaneamente privi di medico di assistenza primaria.

L’ambulatorio diurno presso la Casa della comunità sarà aperto tutto il mese di agosto con i seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10 alle 16, mentre il mercoledì dalle 14 alle 20.

“La salute dei cittadini viene prima di tutto – dichiara il Direttore generale dell’Ast di Macerata, dottor Alessandro Marini – e con l’apertura dell’ambulatorio diurno diamo una risposta concreta e immediata. E’ una misura temporanea, in attesa di poter coprire quanto prima le carenze, ma rappresenta un punto di riferimento per i bisogni sanitari indifferibili dei cittadini come visite, prescrizioni, certificati e continuità terapeutica”.