Attivati gli impianti ad alta tensione sulla linea ferroviaria: appello di Rfi e Prefettura

Rete ferroviaria italiana (Rfi) e Prefettura di Macerata hanno diramato un avviso pubblico per informare che sono state attivate le nuove condutture di contatto a 3.000 V (volt) degli impianti di trazione elettrica lungo la tratta ferroviaria Civitanova Marche – Albacina.

Con l’attivazione della nuova elettrificazione, Rfi invita la popolazione a prestare la massima attenzione e a rispettare scrupolosamente le norme di comportamento e le prescrizioni di sicurezza volte a prevenire il rischio di folgorazione.

Si fa quindi presente che è tassativamente vietato ogni contatto diretto o indiretto con i conduttori, le mensole e gli isolatori delle condutture di trazione.

In particolare Rfi raccomanda di attenersi alle seguenti indicazioni: prestare la massima cautela nell’attraversamento o nel passaggio sotto le condutture con veicoli o attrezzi ingombranti (come scale, pertiche e simili). Tutti gli attrezzi dovranno essere trasportati esclusivamente in posizione orizzontale. Il carico totale dei veicoli in transito non deve mai superare i 4 metri di altezza da terra, inclusa l’eventuale presenza di persone trasportate sulla parte superiore dei mezzi. È vietato toccare animali, piante o oggetti che si trovino a contatto, anche imperfetto o discontinuo, con i conduttori, le mensole o gli isolatori elettrici. Eventuali contatti diretti o indiretti con le condutture ad alta tensione provocano la morte.

In caso di incidenti o folgorazione, occorre attenersi alle seguenti procedure immediate: contattare subito il numero unico di emergenza 112.

Prima di prestare soccorso, è fondamentale accertarsi che l’energia elettrica sia stata interrotta. Non toccare mai l’infortunato se non si ha la certezza assoluta di aver eliminato la sorgente elettrica. Verifica della tensione e la disattivazione della tensione contattando direttamente la Centrale operativa di Rfi al numero di telefono 080 58956935. Qualora l’interruzione della corrente non sia immediatamente attuabile, tentare di staccare o isolare la vittima dal conduttore utilizzando esclusivamente un mezzo isolante.

Si invitano la popolazione, le imprese operanti nelle vicinanze della sede ferroviaria e gli utenti della strada ad attenersi con il massimo scrupolo a quanto disposto.