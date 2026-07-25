Cordoglio a San Severino: la comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a Mauro Ergo

I funerali di Mauro Ergo, persona molto conosciuta e benvoluta non solo in città, saranno celebrati domenica 26 luglio, alle 16, nella chiesa di San Domenico. La camera ardente viene allestita da oggi – sabato 25 luglio, dalle ore 16.30 – nella sala del commiato “Il Tempio degli Angeli”.

Nelle scorse ore la salma è stata restituita ai familiari dopo l’autopsia eseguita all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e disposta dalla Procura per fare piena luce sulle cause della morte. L’esame autoptico, eseguito dal medico legale Alberto Alongi, chiarirà cosa abbia potuto provocare l’improvviso malore che ha portato al decesso.

Mauro Ergo aveva raggiunto Lampedusa insieme al fratello Roberto e ad alcuni amici per trascorrere qualche giorno dedicandosi a una delle sue più grandi passioni: le immersioni subacquee. Un amore coltivato per tanti anni, che gli regalava il contatto autentico con il mare. Proprio durante un’uscita si è sentito male e ha perso la vita. Aveva 67 anni.

Ora la comunità settempedana si stringe attorno alla moglie Tiziana, al figlio Nicola, alla nuora Barbara, all’adorato nipote Sebastiano, al fratello Roberto e a tutti i familiari per l’ultimo saluto a Mauro, che lascia un ricordo profondo in tutti coloro che l’hanno conosciuto. Una persona brillante, un amico solare, un compagno di squadra sempre positivo…