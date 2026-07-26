Pubblicate le graduatorie provvisorie per l’ammissione all’Asilo nido

L’Ufficio Servizi alla persona del Comune di San Severino informa che sono state pubblicate e sono ora consultabili le graduatorie provvisorie per l’ammissione all’Asilo nido comunale relative all’anno educativo 2026-2027.

Questo è un passaggio fondamentale per molte famiglie che hanno presentato domanda di iscrizione per i propri bambini ai servizi educativi per la prima infanzia offerti dal Comune.

Le graduatorie, di carattere provvisorio, permettono ai genitori di verificare la posizione assegnata alla propria domanda in base ai criteri e ai punteggi stabiliti dal regolamento comunale.

Per la consultazione delle stesse si può visitare il sito istituzionale dell’ente www.comune.sanseverinomarche.mc.it oppure collegarsi al seguente link https://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/novita/pubblicate-le-graduatorie-provvisorie-per-lammissione-agli-asili-nido/