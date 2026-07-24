Dimore storiche, l’estate di Teloni.eu tra affitti, matrimoni, eventi e ricerca di nuovi talenti

Mentre la bella stagione entra nel vivo, l’eccellenza dell’incoming di alto profilo in Italia conquista sempre più la clientela. In questo scenario l’affitto di ville, residenze d’epoca e dimore storiche si conferma uno dei motori principali del turismo di lusso, attirando una clientela internazionale sempre più esigente e attenta alla riservatezza e all’autenticità dei territori. Ma non mancano nemmeno eventi luxury per aziende impegnate a regalare ai propri clienti momenti unici prima della “ripartenza”.

L’estate diventa così il momento ideale non solo per accogliere i flussi turistici ma anche per pianificare le strategie autunnali. Per gli operatori specializzati come Teloni.eu, la priorità si sposta sul consolidamento di segmenti ad alto valore aggiunto, come il destination wedding e i meeting aziendali esclusivi, parallelamente al potenziamento dei team operativi in tutta Italia.

“L’interesse per le residenze d’epoca italiane continua a registrare una crescita costante – spiega Alessandro Teloni, general manager del gruppo -. Secondo i recenti dati di settore relativi al turismo d’alta gamma, la domanda di ville storiche e proprietà esclusive ha segnato un incremento significativo, con un forte ritorno dei viaggiatori provenienti dal Nord America e dal Nord Europa. Questa tipologia di sistemazione risponde a un desiderio di isolamento confortevole e di immersione nella cultura locale, dove il soggiorno si trasforma in un’esperienza culturale a tutto tondo”.

Un ruolo centrale in questa espansione è giocato dal fenomeno del “Destination Wedding”. L’Italia si posiziona tra le mete più ambite a livello globale per i matrimoni degli stranieri, e le ville storiche rappresentano la scelta d’elezione per oltre il 40% delle coppie internazionali. Questo comparto non genera soltanto un indotto diretto per le strutture ricettive ma attiva una catena del valore che coinvolge professionisti locali, dal catering al design, fino ai servizi logistici e di intrattenimento, trasformando il BelPaese in un vero e proprio palcoscenico dell’ospitalità.

Accanto al turismo celebrativo e di puro svago, si consolida il trend del “bleisure”, ovvero il business unito al leisure, la formula che mette insieme i viaggi d’affari al tempo libero. “Le aziende – aggiunge Alessandro Teloni – manifestano un’esigenza sempre più marcata di uscire dai contesti urbani tradizionali per organizzare off-site, retreat e sessioni di team building immersivi. Anche in questo contesto le dimore di pregio si rivelano ideali per rispondere a questa domanda: offrono spazi dove la privacy assoluta favorisce la concentrazione e la creatività dei team, mentre i momenti di relax e networking si integrano perfettamente nel contesto storico e paesaggistico. In questo modo, l’evento aziendale abbandona la rigidità delle sale congressi standard per diventare un’esperienza d’ispirazione e forte connessione identitaria per i dipendenti e i partner commerciali. Ma non solo le dimore storiche visto che il nostro gruppo ormai organizza eventi in contesti assolutamente inediti fino ad oggi come musei, spazi pubblici e altre location davvero esclusive”.

Per sostenere lo sviluppo di questi segmenti e mantenere elevati gli standard di accoglienza, il gruppo Teloni.eu ha avviato una campagna di selezione su scala nazionale per l’individuazione di nuovi Experience Manager, con l’obiettivo di definire i team operativi entro il mese di settembre.

“L’Experience Manager rappresenta la nostra figura chiave nella gestione dell’ospitalità sul territorio. Questa figura si occupa di coordinare ogni aspetto del soggiorno, dalla personalizzazione dei servizi in loco alla logistica degli eventi complessi, fino al rapporto diretto con i clienti nazionali internazionali. Per questa posizione si ricercano profili con passione per i viaggi nel mondo, passione per il turismo in generale, persone che amano l’attività commerciale e imprenditoriale che desiderino autonomia organizzativa ed economica, abbiano spiccate capacità di problem solving, una profonda conoscenza del marketing territoriale e un po’ di padronanza delle lingue straniere.

Le candidature possono essere presentate consultando le informazioni disponibili sul portale ufficiale www.teloni.eu”.