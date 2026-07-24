Dall’Italia all’Australia, ma il sì è a San Severino: «È uno dei nostri luoghi del cuore»

Ci sono luoghi che si scelgono per comodità e altri che si scelgono con il cuore. È il caso di Graziano Severini e Daniela Lampisti, una coppia che, pur vivendo oggi dall’altra parte del mondo, ha deciso di pronunciare il proprio “sì” a San Severino, la città che negli ultimi anni è diventata il simbolo dei momenti più belli trascorsi insieme.

Lui è originario di Castelfidardo, lei di Roma. Insieme alla figlia Bianca, 12 anni, hanno diviso per lungo tempo la loro vita tra la Capitale e la città della fisarmonica, fino alla svolta professionale arrivata nel dicembre 2025, quando Graziano è stato nominato viceconsole d’Italia a Perth, in Australia. Un trasferimento importante, che li ha portati a migliaia di chilometri dall’Italia, senza però cancellare il forte legame costruito con le Marche e, in particolare, con il territorio settempedano.

La loro storia d’amore con San Severino nasce nel periodo successivo alla pandemia. Alla ricerca di un luogo dove trascorrere i fine settimana e le vacanze estive, scoprono Chigiano, una delle frazioni immerse nel verde del comprensorio del San Vicino. È l’inizio di una frequentazione destinata a trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Weekend dopo weekend, la famiglia impara a conoscere il territorio, apprezzandone il paesaggio, la tranquillità della campagna e il fascino del centro storico di San Severino. Le passeggiate tra le vie cittadine, la scoperta dei ristoranti, delle eccellenze gastronomiche e delle tradizioni locali diventano appuntamenti irrinunciabili, fino a creare un autentico legame affettivo con la città.

Quando arriva il momento di scegliere dove celebrare il matrimonio, la decisione è naturale. Pur organizzando il ricevimento al Marchese del Grillo, a Fabriano, Graziano e Daniela non hanno avuto dubbi sulla chiesa in cui pronunciare le promesse nuziali: la basilica di San Lorenzo in Doliolo, uno dei luoghi settempedani più ricchi di storia.

Una scelta che va oltre l’aspetto logistico o estetico e che racconta il valore dei luoghi capaci di entrare nella vita delle persone. Per gli sposi, infatti, San Severino rappresenta molto più di una meta per il tempo libero: è il posto dove hanno costruito ricordi, amicizie e momenti di serenità, tanto da considerarlo oggi uno dei loro “luoghi del cuore”.

La loro storia dimostra come il fascino di un territorio non si misuri soltanto attraverso il suo patrimonio artistico o paesaggistico, ma soprattutto nella capacità di accogliere chi arriva da fuori e di trasformare una semplice destinazione in una seconda casa.

Oggi Graziano, Daniela e la piccola Bianca vivono in Australia, dove il nuovo incarico diplomatico li ha portati ad aprire un nuovo capitolo della loro vita. Eppure, tra i ricordi che continueranno ad accompagnarli anche a migliaia di chilometri di distanza, ci sarà sempre quel giorno speciale vissuto nella basilica di San Lorenzo. Un modo per portare con sé, fino a Perth, un pezzo di San Severino e di quell’entroterra marchigiano che li ha conquistati fino a diventare parte della loro storia familiare.