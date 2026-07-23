Ricevuto in Comune il nuovo governatore del Distretto Rotary 2090 Stefano Gobbi

Il sindaco Rosa Piermattei ha ricevuto in municipio il nuovo Governatore del Distretto Rotary 2090, che comprende Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, il medico tolentinate Stefano Gobbi, insieme a una delegazione del Rotary Club di Tolentino.

L’incontro ha assunto un valore storico e particolarmente significativo per tutto il territorio: il dottor Gobbi è infatti il primo Governatore distrettuale della provincia di Macerata nella storia del Rotary.

Della delegazione, ricevuta prima nell’ufficio del sindaco e successivamente nella Sala del consiglio, hanno fatto parte diversi soci e dirigenti locali e distrettuali. Tra i componenti settempedani l’avvocato Marco Massei, nel ruolo di presidente incoming del Club, il dottor Giuseppe Moretti e la moglie Maria Teresa Cristini. Con loro erano presenti l’assistente del Governatore, Renzo Tartuferi, la segretaria distrettuale, Iole Rosini, la presidente del Rotary Club di Tolentino, Annarita Ortolani, la segretaria Lorena Tarini, l’addetta stampa Carla Passacantando oltre ai soci Nicola Comodo e Leonardo Compagnucci.

Durante l’incontro, il Governatore Stefano Gobbi ha voluto ribadire la centralità del dialogo continuo con gli enti territoriali, presentando l’operato del Club e rimarcando la missione di servizio a favore delle comunità: “La sinergia tra Rotary, Amministrazioni locali e istituzioni è quella che noi abbiamo sempre cercato e stiamo mettendo in essere con tutte le varie città dove sono presenti i club perché ci fa enormemente piacere essere di supporto e di aiuto ai territori”.

Il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, ha espresso parole di vivo compiacimento e gratitudine nei confronti del sodalizio, evidenziando il valore concreto dei tanti progetti realizzati in città a beneficio di diverse fasce della popolazione: “Ringrazio di cuore il Governatore Stefano Gobbi, complimentandomi con lui per il prestigioso incarico, insieme all’intera delegazione per questa visita che consolida un legame profondo e operoso. Il Rotary rappresenta un punto di riferimento preziosissimo per la nostra comunità, come dimostrano le meritorie attività portate avanti nelle scuole cittadine, tra cui il progetto “Tirotary”, la costante vicinanza e il sostegno garantiti alla Casa di riposo “Lazzarelli”, oltre a iniziative straordinarie d’inclusione come il “Campus Disabili” dedicato alle persone più fragili”.

A nome di tutta l’Amministrazione il sindaco ha formulato i migliori auguri di buon lavoro al Governatore Gobbi.

L’incontro si è concluso con il tradizionale scambio di omaggi istituzionali e con la volontà condivisa di calendarizzare a breve nuove iniziative congiunte.