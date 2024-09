Scacchi, Marco Pelagalli eletto vicepresidente del Comitato regionale

A Falconara si sono svolte, domenica 15 settembre, le votazioni per il nuovo Comitato regionale Marche degli scacchi, in carica per il quadriennio olimpico 2024-28. Il settempedano Marco Pelagalli è stato eletto vice presidente del Comitato. Candidatosi da consigliere in quota agli Istruttori, Marco ha ottenuto un risultato importante ricevendo 33 preferenze su 36 votanti.

La nuova squadra è capitanata da Lorenzo Antonelli (presidente), Mario Castellucci (in quota alle società), Michele Donati (in quota ai giocatori) e Alessandro Cirelli (in quota alle Società), il quale è stato nominato segretario.