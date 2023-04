Taglio del nastro, nell’ex chiesa della Misericordia, in Piazza del Popolo, per la mostra “Vibrazioni” di Alessandro Delsere. Alla cerimonia, svoltasi alla presenza dell’artista, hanno preso parte anche il sindaco Rosa Piermattei, il vice sindaco e assessore comunale alla Cultura, Vanna Bianconi, il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata.

Al vernissage anche l’artista cingolano Nazareno Rocchetti.

Nato a Recanati nel 1984 Delsere, che si firma AD, ha iniziato la sua carriera facendo caricature in bianco e nero di personaggi famosi. Dopo aver perduto l’abitazione a causa del sisma del 2016 per lui è cambiata la visione delle cose e questo, però, ha significato anche una sua svolta artistica.

«Mi rilasso nel mescolare i colori per dare forma ai miei pensieri e alle mie emozioni – dichiara l’artista -, quando dipingo, le emozioni prendono il sopravvento e il pennello scivola come da solo sulla tela. Una passione che, in parte, hanno anche i miei bambini, Andrea ed Ettore, i quali hanno voluto anche loro un piccolo angolo dove poter “giocare” con il pennello».

Ogni sua opera, come viene ricordato nel catalogo che accompagna l’esposizione realizzato dalla Hexagon Edizioni su progetto di Pamela Natalini e testi e traduzioni di Davide Giuliodori, include una crepa che per lui sta a identificare la fragilità umana. Il suo motto è vedere il bello anche là dove non c’è e tirar fuori l’anima ed un’emozione a tutto quello a cui delle volte non diamo importanza.

Dipingere per puro piacere, ma sempre con costanza, lo ha condotto a partecipare, quasi per gioco, al bando per la mostra collettiva internazionale d’arte contemporanea “Art3f” a Marsiglia. L’opera da lui realizzata, ed esposta nello spazio marsigliese riservato alla QueenArtStudio Gallery (galleria d’arte di Padova), si intitola “Circus”, un quadro dai colori vividi, cangianti, capace di dare vita ad una figurazione tanto evocativa quanto concreta. E’ successo lo scorso autunno ed è stata una bella sorpresa per Delsere e la sua famiglia. «Un’emozione unica vedere la mia opera esposta in un contest così importante ed internazionale, vicino ad artisti che dipingono per professione. La pittura non è il mio mestiere e mi riempie sempre di gioia osservare lo stupore negli occhi dei passanti che vedono i miei lavori», spiega il pittore.

La sua mostra a San Severino resterà aperta il 14, 15, 16 e 17 aprile dalle ore 16 alle 20.