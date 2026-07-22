“Sulle orme di Francesco”: itinerario speciale tra “archeologia e archeologia industriale”

Guardare la città con occhi nuovi, attraversando luoghi insoliti e suggestivi dove storia, spiritualità e memoria del lavoro si intrecciano. È questo lo spirito dell’iniziativa “Sulle orme di Francesco: tra archeologia e archeologia industriale”, in programma per il pomeriggio di domenica 26 luglio.

L’evento è promosso dalla Rete museale Alta valle del Potenza in collaborazione con Active Tourism Marche e Passamontagna, con il patrocinio del Comune di San Severino e nell’ambito di un progetto sostenuto dall’assessorato alla Cultura della Regione Marche.

L’itinerario speciale si inserisce nel quadro delle celebrazioni dedicate a San Francesco ed è interamente ispirato ai temi e alle parole del Cantico delle Creature. Condotti dalla guida esperta Chiarenza Mattioli Gentili, i partecipanti vivranno una lettura originale e profonda del patrimonio cittadino.

Il tour metterà in dialogo continuo le collezioni museali con il pensiero francescano, offrendo spunti di riflessione sul rapporto profondo tra l’uomo e il creato, sulla luce, sulla carità, fino ad arrivare al valore spirituale e civile della memoria del lavoro. Un cammino capace di unire archeologia antica, archeologia industriale e fede in un dialogo che parla con forza al presente.

L’appuntamento è fissato per le ore 17 con ritrovo presso il museo archeologico “Giuseppe Moretti” a Castello al Monte.

Dopo la visita guidata al museo archeologico, il gruppo si sposterà con mezzi propri verso il Muset – Museo dell’Elettricità e del Territorio, per completare l’itinerario tematico tra i reperti dell’archeologia industriale. L’escursione è urbana, culturale e adatta a tutti.

L’evento è completamente gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria tramite un messaggio WhatsApp al numero 3332462070 oppure online al link https://activetourism.it/attivita/borghi-e-citta-da-scoprire/sulle-orme-di-san-francesco-tra-archeologia-e-archeologia-industriale/3876

Per chi desidera vivere una giornata interamente immersiva, la programmazione offre un’anteprima escursionistica nella mattinata di domenica 26 luglio. Gli amanti della natura potranno infatti partecipare al percorso trekking da Pioraco a Sefro, camminando lungo i sentieri storici percorsi da San Francesco d’Assisi tra boschi rigogliosi e panorami suggestivi.

Tutte le informazioni sul percorso mattutino sono consultabili al link

https://activetourism.it/attivita/escursioni/il-sentiero-di-francescano-da-pioraco-a-sefro/3878