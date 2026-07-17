Bonaventura riparte da Coverciano: Jack studia da allenatore al corso Uefa B

Dopo aver appeso le scarpe al chiodo al termine della scorsa stagione, Giacomo Bonaventura ha già voltato pagina. L’ex centrocampista di Atalanta, Milan e Fiorentina ha iniziato il proprio percorso da allenatore partecipando al nuovo corso Uefa B del Settore tecnico della Figc, inaugurato nei giorni scorsi al Centro tecnico federale di Coverciano.

Per “Jack” si tratta del primo passo verso una possibile seconda carriera nel calcio, questa volta in panchina. Il corso Uefa B rappresenta infatti uno degli snodi fondamentali della formazione tecnica federale ed è tradizionalmente riservato agli ex calciatori professionisti indicati dall’Assocalciatori, con almeno sette stagioni di esperienza tra i professionisti.

Ad aprire i lavori è stato il presidente del Settore tecnico, Mario Beretta, che ha invitato i corsisti a vivere il percorso con la mentalità di chi vuole crescere: “Aggiornarsi e studiare, comprendere come il calcio stia evolvendo ed essere pronti al cambiamento: fare questo vuol dire ragionare già da allenatori”. Beretta ha poi dato il benvenuto ai partecipanti nella “casa del calcio italiano”, augurando loro un proficuo percorso di formazione.

Il programma didattico prevede complessivamente 152 ore di lezione, di cui 116 in presenza tra le aule e i campi di Coverciano, mentre la parte restante sarà svolta online.

Quella inaugurata da poco è una classe ricca di volti noti del calcio italiano e internazionale. Insieme a Bonaventura ci sono anche il campione d’Europa con l’Italia nel 2021 Alessandro Florenzi, l’ex capitano del Chievo Sergio Pellissier e l’ex attaccante della Nazionale femminile Stefania Tarenzi. Tra gli allievi figurano inoltre Raul Albiol, Simone Bellusci, Mattia Caldara, Vlad Chiriches, Matteo Ferrari, Andrea Masiello, Andrea Poli, Antonino Ragusa, Jacopo Sala, Luigi Sepe e Federico Viviani, tutti pronti a iniziare il proprio cammino verso la panchina.