La nostra avventura ha inizio l’8 giugno. Di ritorno dal corteo storico, mentre la riportavamo nella sede degli allenamenti, a causa di una manovra sbagliata, favorita anche dall’oscurità della notte, la nostra torre si distrugge completamente. Panico!

Guardavamo tutti attoniti quella che era stata uno strumento di tante gloriose vittorie negli anni passati. Era quasi mezzanotte e ci separavano solo due giorni e mezzo dalla corsa.

Dopo qualche minuto di riflessione, e persa la lucidità, pur consapevoli della difficoltà di reperire qualcuno alle 23.57, ci giunge alla mente il nome di colui che poi si è rivelato il nostro salvatore, Michele Pettinari, il quale senza nemmeno farci finire la frase già era ad attenderci presso il suo laboratorio.

Prima di venerdi il materiale non arriva e nel pomeriggio ci mettiamo subito all’opera. Insieme alla sua esperienza, alla sua voglia di fare e alla sua grande disponibilità lavoriamo ininterrottamente fino all’una di notte, per poi ricominciare all’alba del nostro ultimo giorno. Poche ore ci separavano dalle 18, termine ultimo per consegnare la torre alla giuria. Ci riusciamo, la verniciamo e con Leonardo Simoncini che, nel frattempo, si era impegnato a stampare i nuovi stemmi, la completiamo e la portiamo in piazza con il profumo della vernice ancora non perfettamente essiccata.

In anticipo di mezz’ora la portiamo in piazza.

I ragazzi, che nel frattempo si erano allenati con l’aiuto degli amici di Rocchetta, i quali ci hanno prontamente prestato la loro torre, erano entusiasti di sapere come fosse quella nuova in spalla.

Una squadra tutta nuova, composta completamente da settempedani legati dai valori dell’amicizia e una torre tutta nuova: inutile nascondere la grande emozione!

Si parte, siamo riusciti nell’impresa, senza aver pensato nemmeno per un secondo di tirarci indietro, e il risultato è stato per noi soddisfacente: un rispettabile terzo posto senza grandi distacchi dai primi, merito del bravo allenatore Fabrizio Scattolini, colonna portante degli anni d’oro dei corridori del Rione Settempeda.

Durante i giochi, nel nostro box sono passati diversi atleti che hanno corso negli anni e a tutti, nel vedere una torre completamente nuova, gli si sono illuminati gli occhi, segno che nel tempo il Rione Settempeda ha fatto squadra e ha lasciato momenti indimenticabili nel cuore di chi ha partecipato al Palio. Questa forse è una Vittoria che in pochi hanno!

Daniele Prato