Esperienza agonistica di prestigio per i pallanuotisti Under 10 settempedani Leonardo Pontoni e Marco Lambertucci, che si sono esibiti in un torneo con i pari età di Moie, nella mattinata di sabato 25 giugno, alla piscina del Comune dorico, in qualità di aggregati alla squadra locale.

«È stata una bellissima esperienza per i nostri ragazzi – commenta l’allenatore del Blugallery Team, Andrea Pierucci -. I giovani settempedani Leonardo Pontoni e Marco Lambertucci, dopo un anno trascorso ad allenarsi e giocare in campionato con colleghi più grandi, hanno potuto esprimere al meglio tutte le loro potenzialità con quotati pari età. Un’esperienza gratificante che accrescerà senz’altro il loro bagaglio tecnico».

Luca Muscolini