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La coppia di sposi sulla "Grande panchina" di Serripola
La coppia di sposi sulla "Grande panchina" di Serripola

20 anni di nozze festeggiati alla Big Bench di Serripola tra natura e sapori del territorio

in Consigliati 15 Luglio 2026 921 Visite

Un anniversario speciale celebrato in un luogo simbolo del territorio. Francesco Mosciatti, titolare del negozio FM Bike in viale Settempeda, e la moglie Fabiola Scagnetti hanno festeggiato i loro vent’anni di matrimonio con un’iniziativa originale. La coppia si è sposata il 2 luglio 2006 nella chiesa di Gagliannuovo, frazione d’origine della sposa. A celebrare il matrimonio, peraltro, è stato l’indimenticato don Quinto Domizi, zio di entrambi gli sposi e figura molto cara alla famiglia.

Per ricordare questo importante traguardo, Mosciatti ha organizzato all’insaputa della moglie una sorpresa: un brindisi con i vini della cantina Saputi nella suggestiva cornice della Big Bench #422 di Serripola, uno dei punti panoramici più apprezzati del territorio. E’ stato un momento emozionante, al calar del sole, in mezzo alla natura.

«Oggi arrivare a festeggiare vent’anni di matrimonio è un traguardo tutt’altro che scontato», sottolinea Francesco, che ha voluto trasformare l’anniversario in un’occasione per valorizzare anche le eccellenze locali.

L’idea, infatti, è legata a un progetto che lo stesso Mosciatti porta avanti insieme a Francesco Guardati, responsabile commerciale della Cantina Saputi.

Vale a dire l’organizzazione di degustazioni e momenti esperienziali in questo luogo di Serripola reso ormai caratteristico dalla “Grande panchina” gialla che campeggia a ridosso della pineta. “Stiamo proponendo tale iniziativa alle strutture ricettive della zona come attività dedicata ai turisti – conclude Mosciatti -. Un modo per far conoscere il territorio attraverso i suoi panorami, i suoi prodotti e le sue tradizioni, offrendo esperienze autentiche a chi sceglie di visitarlo”.

L’anniversario si è così trasformato non solo in una festa privata, ma anche in un’occasione per promuovere un modello di turismo esperienziale che unisce convivialità, valorizzazione del paesaggio e qualità delle produzioni locali.

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