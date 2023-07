È andata per la maggiore la manifestazione cestistica del Playground settempedano giunta a San Severino alla quarta edizione. «Anche quest’anno – commenta il diesse della formazione maggiore della Sab Rhütten Basket, Guido Grillo – sono stati quattro i giorni di basket che hanno visto interessati senior, ragazzi del minibasket di San Severino e dell’under 14,sempre all’insegna del divertimento nello sport. Centinaia le persone assiepate intorno al campo della scuola media dove si sono svolte più di 50 partite: la festa del minibasket, il 4° Playground Settempedano e una tappa regionale del 3Vs3 Under 14. Rinnoviamo i complimenti ai vincitori: Birre e Porchetta, Le Bimbe Di Giampablo, Magro Sarai Te ed all’Mvp del torneo, il settempedano Riccardo Della Rocca. Per il torneo – spiega Grillo – sono state 10 le squadre iscritte, con 41 atleti senior. Stesso numero di atleti per il minibasket ed i ragazzi dell’under 14 che si sono sfidati domenica scorsa, per un totale di circa 130 atleti».

Per la prima volta il Playground Settempedano entra a far parte del 3x3Italia Streetball Circuit dell’Estathé Italia. Con tanto impegno e un’incommensurabile passione per il basket Giak, Giorg e Guido sono riusciti, sicuramente con qualcosa da migliorare, nella realizzazione della quarta edizione. Per gli artefici della stimolante manifestazione sono stati giorni molto impegnativi: tante le ore dedicate all’organizzazione logistica, alle autorizzazioni, alla preparazione dei campi, dell’area food e della postazione deejay, ma alla fine la soddisfazione è stata immensa: ricevere complimenti da addetti ai lavori e non, genitori e atleti, da rappresentanti del comitato regionale Fip e dagli arbitri ha ripagato di tutti i sacrifici fatti.

«Il complimento più bello – soggiunge Grillo – è stato però un messaggio vocale inviato agli organizzatori, dove si è voluto sottolineare come Playground Settempedano sia riuscito a riunire, in un’unica manifestazione, tre generazioni di persone. Al campo si sono visti bambini di 12 anni, millennials, genitori ed anche nonni, molti dei quali probabilmente, non avevano mai visto una partita di basket 3×3. Non di secondaria importanza lo svolgimento, all’interno della manifestazione, della 2^ Edizione del Memorial JakeJam, con una cinquantina tra amici ed ex-compagni di squadra che hanno ricordato un amico appassionato di basket che purtroppo ci ha lasciato troppo presto: poco spettacolo, qualche chilo di troppo, ritmi lenti, ma tanta passione nell’ora di partita dedicata a Giacomo. Un’occasione per raccogliere dei fondi che gli amici di Jake hanno voluto devolvere all’associazione settempedana “Sorrisi per l’Etiopia”, nata nel 2006 in memoria di Cristina, Luca e Alessio, tre ragazzi scomparsi anch’essi prematuramente per un incidente d’auto e alla cui memoria sono state dedicate diverse opere e importanti progetti nella regione del Wolayta, in Etiopia. Molto gradito da tutti i presenti il saluto del sindaco Rosa Piermattei e l’intervento dei rappresentanti dell’associazione.

Dopo il successo della quarta edizione lo staff organizzativo, stanco ma felice, non vede l’ora di cominciare ad organizzare la quinta sicuro di poter, ancora una volta, presentare tante novità e sorprendere tutti. I ringraziamenti – conclude Grillo – in primis all’Amministrazione comunale, alla Protezione civile per l’utilizzo della torre faro, al gruppo 3x3italia, alla Croce rossa sezione di San Severino. Quindi grazie a Giorgio Bruzzechesse voce della 3 giorni di basket, alle numerose attività locali che hanno creduto in noi, alla Società Amatori Basket per il supporto organizzativo. Ad Eleonora, Alberta, Luca, Paolo e Secondina per l’aiuto organizzativo. Grazie a chi ha apprezzato il nostro lavoro con complimenti e stima ed a tutti i presenti».

Luca Muscolini