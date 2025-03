2^ Categoria, il Serralta cala il poker (2-4) sul campo della Palombese

E’ una vittoria fondamentale, che sa di salvezza, quella colta dal Serralta sul campo della Palombese. Il largo successo (2-4), costruito nella ripresa con tre gol, premia meritatamente i ragazzi di Masciani che portano a casa tre punti pesantissimi in ottica permanenza nella categoria visto che ora il vantaggio sulla zona calda (play out) comincia ad essere davvero importante (11 punti). Era una trasferta insidiosa contro un avversario affamato di punti, ma il Serralta ha dimostrato nervi saldi, mentalità giusta e capacità di reagire ai momenti difficili del match nel modo migliore confermando come il momento di forma, seppur di fronte a problemi di organico, sia quello giusto. Neanche il tempo di studiare il match che i gialloblù sbloccano il punteggio con il solito ottimo Botta che sugli sviluppi di un corner trova il bersaglio. Dura poco però la gioia settempedana poiché la Palombese trova il modo di impattare su calcio di rigore (fallo di Botta) trasformato da Allin. Lo stesso Allin, al minuto 36, può replicare il tiro dal dischetto (episodio dubbio e che ha fatto discutere) e anche in questo caso non fallisce portando così avanti i locali che vanno al riposo sul 2-1. Il Serralta che torna in campo dagli spogliatoi è aggressivo, convinto e determinato tanto che bastano 13’ per ristabilire la parità grazie al positivo Buratti. Tre minuti dopo l’operazione sorpasso è servita: bomber Vissani, sempre implacabile sotto porta, non perdona trovando il 2-3. L’inerzia della sfida, ora, è nelle mani dei gialloblù chiamati a gestire e controllare il prezioso vantaggio dalla reazione della Palombese che però non arriva con efficacia. Nel finale è anzi il Serralta ad arrotondare con il solito Vissani che realizza il suo dodicesimo centro in campionato e chiude la pratica certificando una bella prova collettiva ed un risultato molto importante.

PALOMBESE-SERRALTA 2-4

RETI: 1’ Botta, 4’ Allin su rig., 36’ Allin su rig., 58’ Buratti, 63’ Vissani, 95’ Vissani

PALOMBESE: Vita, Auricchio, Brandi, Allin, Pagliari, Innamorati, Vergari(37’ Mogetta), Salvatelli, Cittadoni, Tamburrini, Capodacqua(79’ Rinaldesi). A disp. Frascarelli, Petracci V., Pelosi, Buzzanca, Staffolani, Petracci A., Caporali. All. Battellini

SERRALTA: Lanari, Sparvoli, Rapaccioni, Lacchè, Botta, Crescenzi, Moretti (46’ Cappellacci), Buratti (85’ Pelagalli), Vissani, Ceresani, Falconi. A disp. Spadoni, Gega, Vissani Enrico, Magarelli, Elisei. All. Masciani

ARBITRO: Papa di Macerata

Roberto Pellegrino