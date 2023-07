Mercoledì 5 luglio i Teatri di Sanseverino danno appuntamento a tutti con un doppio appuntamento per la rassegna “Incontri con l’autore”. Nel cortile di palazzo Servanzi Confidati, a partire dalle ore 21.30, Francesco Rapaccioni conduce un incontro per presentare il romanzo di Piero Orlandi “Cosa volete sapere” (Affinità Elettive edizioni) e, a seguire, il libro di Riccardo Mengoni “Il destino di Gea” (Albatros edizioni). L’ingresso è gratuito.

Il romanzo di Orlandi racconta la storia di Lavinia, giovane moglie di un anziano musicista che, comparsa per la prima volta in un piccolo paese, deve subito fare i conti con la curiosità della gente. Ma un giorno la ragazza decide di svelarsi e raccontare chi sé, donna bella e scostante che parla in modo ricercato e che è arrivata come una novità lasciando nell’ombra un passato sconosciuto. Cosa si nasconde dietro la sua diversità, perché parte così spesso per tornare ogni volta più carica di mistero? Lavinia risponde a chi vuole sapere e, finalmente, dichiara la sua scandalosa identità.

L’opera di Riccardo Mengoni, giovane settempedano,è invece ambientata nel regno di Gea dove il giovane Axel, della famiglia reale dei Lionhearth, sogna fin da piccolo di diventare un Entis, un guerriero prestigioso in grado di combattere utilizzando un Noùs, un’arma forgiata con un metallo speciale chiamato Amaranthe, e le cui ferite di battaglia vengono sanate grazie a un particolare albero curativo. Nonostante i traguardi raggiunti lavorando sodo in accademia, suo padre, il re di Liorock, non lo considera all’altezza del ruolo e ad Axel preme dimostrargli il contrario. Ancora non sa che lo attende più di una sfida, da affrontare insieme ad altri guerrieri tra cui l’abile e testarda Iris Griffon, soprannominata “la regina dei mari”, Jeanne Eagle e Sheila Whitefangs. A Berword, zona popolata dai Wulfberk (esseri umani con tratti animali), un gruppo di rivoltosi, nuovi seguaci del dio della distruzione Ktini, semina il panico aggredendo chiunque non aderisca al loro credo e intende liberare i ribelli rinchiusi nella prigione della Porta della notte e individuare i “Capitani bestiali” per distruggere il mondo degli umani. Axel e i suoi compagni dovranno dimostrare di avere le virtù dei veri Entis: coraggio ed eroismo compassione e gentilezza, ma soprattutto lottare senza mai arrendersi.