“Notti magiche”: lo scrittore Corrado De Rosa raccolta il mito di Totò Schillaci

Un viaggio emozionante nel cuore delle “Notti magiche” di Italia ’90, per rivivere la favola sportiva e umana di un eroe inatteso. Giovedì 16 luglio, alle ore 18, lo splendido scenario del Gartén all’interno del giardino “Giuseppe Coletti” ospita la presentazione del libro “Totò Schillaci. Non ero previsto”.

L’autore, lo scrittore e psichiatra Corrado De Rosa, dialogherà con Francesco Rapaccioni, giornalista e direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, in un incontro promosso dalla Libreria Gulliver con il patrocinio del Comune.

Il volume esplora con delicatezza e profondità la parabola di Salvatore “Totò” Schillaci, il ragazzo di Palermo che, contro ogni pronostico, divenne il simbolo assoluto del Mondiale del 1990. Con i suoi gol e quegli occhi sgranati carichi di stupore e foga agonistica, Schillaci ha incarnato il riscatto di un’intera nazione e di un Sud difficile. “Non ero previsto” racconta l’ascesa fulminea, l’esplosione di una popolarità travolgente e l’inevitabile nostalgia di un momento irripetibile, andando oltre la cronaca sportiva per tracciare il ritratto intimo di un uomo rimasto autentico.

Corrado De Rosa, salernitano, è medico psichiatra, perito nei più importanti casi di cronaca nera italiani e apprezzato saggista e scrittore. Da sempre appassionato di narrazione sportiva e dinamiche sociali, unisce nei suoi libri il rigore dell’analisi psicologica a una scrittura fluida e coinvolgente, capace di catturare l’anima dei protagonisti delle sue storie.