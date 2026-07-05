Serralta pronta ad accogliere la 36esima edizione dello “Scorpiontreffen”

Preparativi quasi ultimati al campo sportivo “Palazzesi” con la frazione di Serralta che è pronta ad accogliere gli appassionati delle due ruote per il tradizionale appuntamento di luglio dedicato ai centauri provenienti da tutta Italia e in molti anche dall’estero.

Sta per scoccare l’ora dell’edizione numero 36 dello Scorpiontreffen, il moto raduno organizzato dal gruppo settempedano dei Black Scorpions guidati dall’instancabile presidente Luciano Roccetti.

Il programma, collaudato e vincente, resta invariato: due giorni di raduno (venerdì 10 e sabato 11) durante i quali non mancheranno i momenti di divertimento, di amicizia, di giri in moto, quelli conviviali (stand con gadget e con tanta buona birra oltre che cene appetitose ovviamente da non perdere quella del venerdì sera con la frittura di pesce protagonista) e quelli dedicati alla musica live.

Sul palco appositamente allestito per l’appuntamento con la musica dal vivo quest’anno saliranno due band con un tributo ai Metallica e uno ai Motorhead.

Serralta e i Black Scorpions sono dunque pronti ad ospitare chi vorrà vivere in pieno questo evento che promette di essere organizzato come al solito in maniera impeccabile e con la certezza che divertimento e successo saranno garantiti.