Scienze della Formazione: Camilla, Chiara e Natalia si laureano insieme, tutte con 110 e lode

Tre giovani settempedane hanno raggiunto insieme un prestigioso traguardo accademico: la laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria all’Università di Macerata. Tutte con il massimo dei voti: 110 e lode.

Protagoniste di questa bella storia sono Camilla Zaganelli, Natalia Perticarari e Chiara Cetoretta, unite non solo da amicizia e città di residenza, ma anche da un percorso universitario condiviso, culminato – a distanza di 24 ore – in un risultato di assoluta eccellenza.

Ciascuna di loro ha approfondito un tema diverso, espressione delle proprie passioni e dei propri interessi educativi. Camilla Zaganelli ha dedicato la sua ricerca al Photovoice nella scuola primaria, valorizzandolo come strumento per favorire l’espressione, la collaborazione e la partecipazione attiva degli alunni. Natalia Perticarari ha affrontato il tema della gestione della classe come risorsa educativa, con particolare attenzione agli interventi inclusivi rivolti agli alunni con ADHD. Chiara Cetoretta, invece, ha scelto di esplorare il valore dell’amicizia, partendo dal pensiero di Marco Tullio Cicerone per riflettere sul suo ruolo nell’educazione contemporanea.

Tre percorsi differenti, accomunati dalla volontà di contribuire alla crescita della scuola e delle nuove generazioni attraverso una formazione di qualità.

Il conseguimento della laurea magistrale con 110 e lode rappresenta il riconoscimento di anni di studio, dedizione e sacrificio, nonché l’inizio di un cammino professionale nel mondo dell’educazione e dell’istruzione, dove competenza, sensibilità e passione saranno strumenti fondamentali.

Per San Severino è motivo di soddisfazione vedere tre giovani concittadine raggiungere insieme un traguardo così significativo, portando alto il nome della città e dimostrando come l’impegno e la determinazione possano trasformare i sogni in realtà.

Alle tre neo dottoresse vanno le più vive congratulazioni e l’augurio di poter mettere presto le proprie competenze al servizio della scuola, accompagnando con entusiasmo la crescita dei bambini che incontreranno nel loro cammino da insegnanti.

Complimenti a Camilla, Natalia e Chiara: tre amiche, tre percorsi, un’unica grande soddisfazione.