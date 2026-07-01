Due mostre a Serrapetrona per ricordare Anna Claudi a 50 anni dalla sua scomparsa

In occasione del 50° anniversario della scomparsa di Anna Pioli in Claudi (1976-2026), la Fondazione Claudi rende omaggio alla memoria storica e artistica della pittrice marchigiana. Domenica 5 luglio, nelle prestigiose stanze di Palazzo Claudi a Serrapetrona, verranno inaugurate due importanti esposizioni parallele che ne ripercorrono l’opera e la vicenda biografica. La prima mostra, curata dalla storica e critica d’arte Stefania Severi, offre al pubblico una selezione di 110 tavole inedite dell’artista. Le opere sono state raccolte e pubblicate nel secondo volume dedicato alle opere di Anna Claudi, curato dalla stessa Severi, che si avvale dei contributi di Massimo Ciambotti (presidente della Fondazione) e di Gabriele Codoni (curatore del Fondo Claudi). Il secondo percorso, intitolato Anna Claudi ALDILÀ 1976-2026, è invece focalizzato sulla biografia della pittrice, donna protagonista del Novecento italiano. Nata a fine Ottocento a Serrapetrona, Anna Claudi ha saputo affiancare alla prolifica produzione artistica una spiccata attitudine imprenditoriale: fin dai primi anni Venti ha avviato, insieme al marito Adolfo Claudi, diverse attività culminate nel 1939 con la fondazione della clinica romana Villa Bianca Maria, rimasta attiva fino alla seconda metà degli anni Cinquanta.

L’esposizione ALDILÀ, ideata e curata dal professor Gabriele Codoni e dall’architetto Ilde Cipolletti, si sviluppa attraverso una serie di installazioni artistiche. Il progetto intende offrire ai visitatori un’esperienza immersiva e d’immedesimazione nella vita e nella complessa ricerca artistica di questa figura poliedrica. La realizzazione dell’intero progetto espositivo è stata il frutto di una sinergia che ha coinvolto numerose maestranze e professionalità del panorama artistico e tecnico: il progetto grafico è stato curato da Pamela Natalini; l’allestimento e la progettazione strutturale sono stati realizzati dallo studio mc2lab insieme alla ditta Kukkulellis; l’architettura e scrittura sonora della musica è stata composta dagli artisti Serena Abrami e Frank Micucci, in collaborazione con il Maestro Monica del Carpio; la stanza finale del percorso, intitolata Pigmentario Paradisiaco Credenziale Hypermetafisico degli uccelli è stata curata e firmata dall’artista Paola Tassetti.

L’iniziativa si avvale del patrocinio della Regione Marche, dell’Amat e del Comune di Serrapetrona. Il progetto ha inoltre attivato una proficua collaborazione con gli istituti scolastici del territorio: l’Itts “Divini”di San Severino, l’Istituto “Varano Antinori” di Camerino e il Liceo artistico “Edgardo Mannucci” di Ancona. Importante pure la collaborazione dell’azienda settempedana Artigianvetro per il contributo tecnico nella fornitura degli specchi integrati nell’allestimento.

Il programma di domenica 5 luglio inizierà alle ore 17.30 con i saluti del presidente Ciambotti e gli interventi dei curatori; seguiranno il taglio del nastro e la visita alle due mostre. Alle ore 21 si terrà lo spettacolo/tessitura inaugurale intitolato Volevo solo diventare un uomo, scritto e diretto da Gabriele Codoni, con il coordinamento delle performances di Ilde Cipolletti, le coreografie firmate da Alessandra Granata (“Studio Danza” di San Severino) e il contributo performativo dell’artista Paola Tassetti. L’ingresso alle mostre e allo spettacolo è gratuito.

Orari di visita: il sabato dalle 15.30 alle 19.30, la domenica 10.30-12.30 e 15.30-19.30.

Le mostre (ingresso gratuito) resteranno aperte al pubblico fino al 5 dicembre 2026.