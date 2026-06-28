Scuriatti Bar anticipa l’alba: colazioni dalle 4.30 per chi lavora sotto il sole

L’ordinanza anti-caldo emanata dalla Regione Marche, in vigore fino al 31 agosto e che vieta le attività lavorative all’aperto nelle ore più calde della giornata (12.30-16) quando il rischio segnalato dalla piattaforma Worklimate è “alto”, sta spingendo anche il territorio ad adottare soluzioni pratiche e di buon senso per tutelare i lavoratori esposti alle alte temperature.

In questo contesto si inserisce la simpatica e concreta iniziativa dello Scuriatti Bar, a Taccoli di San Severino, che ha deciso di andare incontro in particolare a chi inizia la giornata molto presto e lavora all’aperto, spesso sotto il sole già dalle prime ore del mattino.

Da qui la scelta di anticipare l’apertura del locale: il bar sarà operativo già dalle 4.30 del mattino, pronto ad accogliere la clientela più mattiniera con la consueta colazione e un servizio pensato proprio per chi, per necessità lavorative, anticipa i ritmi della giornata per evitare le ore più calde.

«Un piccolo gesto di rispetto per tutti i lavoratori che iniziano la giornata prima del solito», è il messaggio dello staff dello Scuriatti Bar, che punta così a offrire un punto di riferimento concreto e accogliente nelle primissime ore del mattino.

Il provvedimento regionale riguarda diversi settori, dall’agricoltura all’edilizia, dalla logistica fino alle attività all’aperto, e prevede una rimodulazione degli orari di lavoro proprio per ridurre i rischi legati all’esposizione prolungata al sole.

r. p.