I tifosi biancorossi in festa per il Centenario, Settempeda a testa alta contro l’Aurora Treia

E’ stata una bellissima giornata di sport e di festeggiamenti quella che ha fatto da contorno a Settempeda e Aurora Treia, sfida di cartello di questo turno di campionato. La società biancorossa ed i suoi tifosi hanno vissuto la Giornate del Centenario e si è visto un grande spettacolo sugli spalti e nello stadio con musica, intrattenimento danzante, coreografie speciali dei Boys senza dimenticare il bel match offerto dai protagonisti. Vince al termine di una gara combattuta ed equilibrata l’Aurora Treia che prima va sul doppio vantaggio e poi resiste, anche se con qualche fatica, al tentativo di rimonta dei biancorossi che riesce solo a metà. Ospiti organizzati, completi in ogni reparto e ricchi di individualità (Borrelli e Guzzini ancora decisivi con un gol a testa); locali volitivi, generosi e più incisivi nel secondo tempo quando Compagnucci (al terzo centro consecutivo) aveva illuso i tifosi di casa di poter fare l’impresa di recuperare lo svantaggio. Insomma, alla fine un po’ di rammarico c’è (il pareggio magari credendoci un po’ di più non era così impossibile da raggiungere), ma per la Settempeda ci deve essere consapevolezza per l’atteggiamento avuto, per aver ben figurato e per essere usciti dal campo a testa alta.

La cronaca

Sfida di lusso al “Soverchia” fra prime della classe (punteggio pieno a quota 6 punti) che vanno in campo davanti al pubblico delle grandi occasioni. Colpo d’occhio magnifico delle tribune pienissime di tifosi ai quali è dedicata questa Giornata del Centenario, dunque un pomeriggio di festa per il popolo biancorosso e per la società nell’ambito degli eventi per i cento anni di storia. Squadre in campo accompagnate dai giovanissimi calciatori del settore giovanile, musica, coreografie dei Boys e tanti applausi. Pur essendo soltanto alla terza giornata, l’attesa per la partita è davvero tanta e c’è voglia di vedere all’opera due formazioni che vengono date come sicure protagoniste del girone B.

L’Aurora Treia, prima favorita del torneo, va in campo con un 4-3-3 che presenta come unica novità quella dell’under Guglielmo al posto di Gabrielli mentre ci sono tutti i migliori (Melchiorri in panchina); la Settempeda mostra un vestito tattico diverso per ovviare alle assenze in difesa e per far fronte ad un rivale forte. C’è Quadrini in difesa, Rango, che rientra, a centrocampo. Avvio su buoni ritmi e all’insegna dell’equilibrio. Le squadre si rispettano e c’è molta attenzione nel tenere posizioni e controllare attentamente le iniziative avversarie. Nei primi 30’ di gioco accade ben poco con le difese perfette nel fermare i tentativi degli attaccanti che non trovano sbocchi. Solo un episodio potrebbe cambiare le cose e infatti così accade al minuto 35: Alla si fa largo al limite e calcia rasoterra, Marchegiani va in tuffo non riuscendo a bloccare il pallone che gli sfugge, il primo ad arrivare è Borrelli che mette dentro. La partita si apre e la Settempeda prova a reagire subito. Al 39’ Tulli scatta sulla destra con cross in mezzo con Guermandi che, ostacolato, non ci arriva poi è Perez a chiudere l’azione con un tiro angolato che Testa mette in angolo. Poco dopo lancio lungo per Guermandi che sceglie la soluzione di destro in corsa con diagonale largo non di molto. Al 41’ è bravo e reattivo Marchegiani nel fermare in tuffo nei pressi della linea di porta una girata di Cirrottola da ottima posizione. Ultimo episodio del primo tempo al 47’ è costruito dagli ospiti con Borrelli che spara alto da una zona invitante. Ripresa che la Settempeda comincia con due cambi e con un nuovo modulo: fuori Monachesi e Rango dentro Ammora (farà benissimo così come ottima la prova di Brandi) e Sfrappini. I locali devono spingere per ecuperare, ma l’Aurora al primo vero affondo raddoppia (9’). Scende a destra Calamita, cross in area dove Borrelli addomestica il pallone per Guzzini che calcia di prime trovando l’angolino basso alla destra del portiere. Settempeda tutta protesa in avanti; Aurora che difende compatta e che si distende in avanti quando può. Borrelli su calcio piazzato chiama al tuffo Marchegiani bravo nel deviare il tiro del capitano avversario. I biancorossi cambiano e diventano sempre più offensivi. Al 30’ l’azione della Settempeda è ottima: Tulli si libera bene per poi servire Ammora a destra, il classe 2007 effettua un cross morbido e preciso per la testa di Compagnucci che gira in rete. Al 33’ capitan Quadrini fa vedere due pregevolissimi gesti tecnici sulla trequarti(tacco e piroetta) dribbling quest’ultimo che gli apre lo spazio per calciare in porta con staffilata di destro che lambisce il palo e si spegne sul fondo. Al 36’ L’Aurora riparte con Mazzoni che mette in area dove il pallone alla fine giunge ad Arias che tutto solo davanti alla porta non trova il tocco risolutivo consentendo a Marchegiani di parare. Gli ultimi minuti del match vedono una Settempeda tentare la via del pari, ma le energie vengono meno così come la lucidità e malgrado le quattro punte presenti non ci sono pericoli rilevanti per l’ottimo Testa e per i difensori treiesi che arrivano al 50’ portando a casa tre punti importanti.

Il tabellino

SETTEMPEDA-AURORA TREIA 1-2

MARCATORI: pt 35’ Borrelli; st 9’ Guzzini, 30’ Compagnucci

SETTEMPEDA: Marchegiani, Quadrini (st 38’ Sigismondi), Monachesi (st 1’ Ammora), Pagliari, Brandi (st 45’ Meschini), Montanari, Perez, Rango (st 1’ Sfrappini), Guermandi, Tulli, Bernabei (st 21’ Compagnucci). A disp. Giulietti, Eugeni, Zappasodi, Paciaroni. All. Patacchini (squalificato Pierantoni)

AURORA TREIA: Testa, Calamita, Tavoni, Alla, Ballanti, Bartolini, Guglielmo (st 23’ Gabrielli), Guzzini (st 37’ Garcia), Cirrottola (st 15’ Arias) , Borrelli (st 37’ Melchiorri), Mazzoni (st 48’ Dominino). A disp. Palazzo, Bonifazi, Di Gennaro, Cacciamani. All. Ricci

ARBITRO: Cittadini di Macerata. Assistenti: Allegra Leli di San Benedetto e Fermani di Jesi

NOTE: ammoniti Bartolini, Brandi, Pagliari. Angoli: 5-3. Recupero: pt 2’; st 5’

Roberto Pellegrino