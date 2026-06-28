Piano disinfestazione zanzare: interventi nelle notti del 30 giugno e del 1 luglio

Al fine di contrastare la proliferazione degli insetti vettori e garantire la tutela della salute pubblica e il comfort urbano durante la stagione estiva, l’Amministrazione comunale ha predisposto un piano coordinato di disinfestazione adulticida contro le zanzare.

Le operazioni sul territorio, programmate per le notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, sono state affidate alla ditta specializzata Folgore. I trattamenti di nebulizzazione prenderanno il via a partire dall’una di notte e interesseranno capillarmente sia l’intero centro urbano che le frazioni del territorio comunale.

Trattandosi di interventi mirati a colpire gli esemplari adulti tramite irrorazione, si rende necessaria la massima attenzione e collaborazione da parte della cittadinanza. Durante lo svolgimento del servizio la popolazione è invitata a osservare rigorosamente le seguenti precauzioni: mantenere completamente chiuse le finestre, le porte e le serrande delle abitazioni, custodire gli animali d’affezione all’interno delle case o in aree protette e chiuse, avendo cura di rimuovere preventivamente dal giardino o dai balconi le ciotole destinate a cibo e acqua. Si consiglia di non lasciare panni o biancheria stesa all’aperto e di rimuovere o coprire accuratamente piante aromatiche in vaso, prodotti ortofrutticoli pronti al consumo, giochi per bambini o arredi esterni che potrebbero essere raggiunti dalla deriva del prodotto. In caso di contatto accidentale, si raccomanda un accurato lavaggio con acqua e sapone.

Si ricorda che la disinfestazione eseguita dal Comune sulle aree pubbliche rappresenta solo una parte della strategia di contenimento. Poiché la stragrande maggioranza dei focolai di riproduzione si sviluppa in piccoli ristagni d’acqua all’interno delle pertinenze private, l’Amministrazione invita i cittadini, i proprietari di aree verdi e gli amministratori condominiali a seguire alcune fondamentali buone pratiche: svuotare con regolarità o capovolgere sottovasi, secchi, annaffiatoi, piccoli abbeveratoi e teli di plastica dove l’acqua piovana o di irrigazione può accumularsi, chiudere ermeticamente con coperchi o proteggere con reti zanzariere a maglia fitta i grandi recipienti inamovibili, come i bidoni e i fusti utilizzati per l’irrigazione degli orti, provvedere al taglio periodico dell’erba e alla corretta potatura di siepi e giardini, eliminando sfalci e sterpi per evitare che le zanzare adulte vi trovino rifugio durante il giorno, trattare regolarmente i tombini, le caditoie e i pozzetti di scarico interni alle proprietà private utilizzando gli appositi prodotti larvicidi in pastiglie o gocce facilmente reperibili in commercio.

L’Amministrazione comunale ringrazia la cittadinanza per la preziosa collaborazione nel garantire l’efficacia dell’intervento e la tutela del benessere collettivo.