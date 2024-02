Giorno del ricordo: commemorazione al Monumento ai caduti

In occasione del Giorno del ricordo, istituito esattamente venti anni fa con la legge 92 del 10 febbraio 2004 “al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”, sabato 10 febbraio San Severino si ferma per una commemorazione organizzata dall’Amministrazione comunale in memoria delle tante vittime di una delle pagine più buie della nostra storia.

Alle ore 9 è previsto il ritrovo dei partecipanti davanti al Monumento ai caduti di via Roma dove, alle ore 9.15, verrà data lettura dei saluti istituzionali che saranno aperti dall’intervento del primo cittadino settempedano Rosa Piermattei.

A seguire è previsto, tra gli altri, l’intervento di Francesca Piloni, rappresentante dell’associazione Unione degli Istriani.

Sono state invitate a prendere parte all’iniziativa anche le scolaresche insieme a tutta la cittadinanza.