Matias Dutto, il forte centrale difensivo argentino vestirà la maglia della Settempeda

Prende sempre più forma la difesa della Settempeda grazie al terzo colpo messo a segno che rappresenta il quinto volto nuovo di questo vivace mercato del club biancorosso. Stiamo parlando di Matias Dutto, il cui arrivo è ufficiale. Senza dubbio è un bel colpo quello piazzato dalla Settempeda che mette in squadra il forte centrale argentino (classe ’99), ultima stagione con il Corridonia (vi era già stato nel 2019) e che in passato ha militato anche nel Chiesanuova, nella Civitanovese e nel Potenza Picena.

Difensore possente, ben strutturato fisicamente, eccellente nel gioco aereo (grazie anche al metro e novanta di altezza), bravo nell’anticipo, dotato della tipica “garra” sudamericana che lo rende molto efficace in marcatura. Insomma, elemento, oltre che esperto, con quelle qualità che servivano alla squadra biancorossa e che saranno utili al tecnico Pierantoni.

Le prime parole di Matias, che va ad aumentare la presenza sudamericana nello spogliatoio settempedano, testimoniano la soddisfazione per l’arrivo a San Severino: “Sono molto contento di essere alla Settempeda. Siamo riusciti a concretizzare una trattativa che già lo scorso dicembre c’era stata ed ero stato davvero vicino a venire qua poi non era andata a buon fine. Adesso è tutto fatto. Ho accettato subito, avevo altre chiamate, ma non le ho prese in considerazione avendo già deciso per la Settempeda e l’intesa quindi è arrivata facilmente e velocemente. Sono convinto di aver scelto per il meglio e tutti quelli che ho sentito mi hanno confermato che qua troverò tante cose positive: ambiente, società, allenatore, squadra, tifosi”.

E’ in Promozione da tempo: che campionato sarà?

“Torneo duro, tosto, impegnativo. E’ ancora presto per capire quali squadre saranno favorite. Noi dovremo lavorare a fondo, con impegno e dando il massimo. Se riusciremo a farlo potremo ottenere qualcosa di importante. Credo che la Settempeda potrà essere protagonista e fare un ottimo torneo”.

Roberto Pellegrino