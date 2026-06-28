Degrado urbano e incuria: Ordinanza comunale per igiene pubblica e prevenzione incendi

Il Comune di San Severino ricorda che sul proprio territorio vige un’Ordinanza che mira a contrastare il degrado urbano e tutelare il decoro, l’incolumità e l’igiene pubblica. In particolare il provvedimento mira a contrastare i fenomeni di abbandono e incuria che, specialmente durante la stagione estiva, potrebbero favorire la proliferazione di insetti, ratti e specie infestanti, oltre ad aumentare esponenzialmente il rischio di incendi.

Con la stessa Ordinanza viene imposta a proprietari, conduttori, detentori e responsabili a qualsiasi titolo di terreni, aree edificate e non, lotti urbanizzati, aree a verde e cantieri edili, l’esecuzione a proprie cure e spese di alcuni interventi tra cui la pulizia e la rimozione della vegetazione incontrollata con l’estirpazione di sterpaglie e cespugli infestanti, il taglio regolare di siepi e rami che protendono oltre il confine stradale occultando la segnaletica o restringendo la fruibilità di marciapiedi e carreggiate, ma anche la manutenzione degli immobili inagibili e dei cantieri con la pulizia costante e la messa in sicurezza mediante recinzioni idonee e decorose dei cantieri stessi ma anche degli immobili disabitati o inagibili a seguito degli eventi sismici, al fine di evitare il proliferare di sporcizia, ratti e insetti.

Nel provvedimento si demanda anche un controllo delle alberature con la verifica della stabilità e la potatura dei rami degli alberi adiacenti alle strade pubbliche e vicinali per evitare pericoli di caduta e intralcio alla viabilità. Infine nell’Ordinanza si ricorda il rispetto delle cosiddette fasce antincendio con l’eliminazione, per una fascia non inferiore a 10 metri da strade e confini, di tutta la sterpaglia e vegetazione secca, riducendo al minimo il rischio di propagazione dei roghi.

Le violazioni alle disposizioni dell’Ordinanza, qualora non costituiscano reato, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 euro.

In caso di persistente inottemperanza da parte dei soggetti privati, il Comune di San Severino Marche procederà direttamente all’esecuzione coatta dei lavori necessari, addebitando interamente le spese anticipate ai proprietari o responsabili inadempienti, ferma restando l’azione penale laddove si ravvisino estremi di reato.