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Serena Manuale
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Politecnica delle Marche: Serena Manuale si laurea in Medicina con 110 e lode

in Consigliati 24 Giugno 2026 617 Visite

Importante traguardo accademico per la giovane Serena Manuale di San Severino che ha conseguito la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia all’Università Politecnica delle Marche con il massimo dei voti: 110 e lode.

La neodottoressa ha discusso una tesi dal titolo “Fattori clinici e di malattia associati ai livelli sierici di infliximab e allo sviluppo di anticorpi anti-infliximab nelle IBD pediatriche”, un lavoro di ricerca dedicato allo studio delle malattie infiammatorie croniche intestinali in età pediatrica e all’efficacia delle terapie biologiche impiegate nel loro trattamento.

Relatrice la professoressa Simona Gatti.

A Serena giungano le congratulazioni della famiglia, degli amici e della comunità locale, orgogliosa di vedere una propria giovane concittadina raggiungere un risultato così significativo.

Da parte del Settempedano i migliori auguri per un futuro professionale ricco di soddisfazioni nel campo della medicina.

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