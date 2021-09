Coppa Marche: i ragazzi del Serralta battono 2-1 l’Appignano

La stagione del Serralta parte al meglio con una vittoria al primo impegno ufficiale. Nell’andata di Coppa Marche i gialloblù superano per 2-1 il quotato Appignano e prendono fiducia e morale in vista del prosieguo della stagione. Malgrado le numerose assenze e una formazione per forza di cose rimaneggiata, i ragazzi di Francescangeli mettono in piedi una prestazione molto buona fatta di belle trame, ottima intesa e del solito gioco piacevole che, in questa occasione, risulta anche redditizio viste le due reti messe a referto. Unica pecca il rigore subito all’ultimo secondo del recupero della gara che rovina un po’ la serata e complica la qualificazione al turno successivo, obiettivo che non sarà agevole da cogliere dato che si giocherà su un campo difficile e contro un avversario che vorrà riscattarsi. Buone risposte sono giunte da tutto il gruppo che ci ha messo determinazione e intensità e da alcuni giocatori che si sono aggregati per l’occasione come Ciccotti (neo arrivato come Compagnucci rimasto però in panchina) e il rientrante Simonetti , bravo a conquistarsi il rigore del raddoppio. Match di ritorno venerdì 1° ottobre ad Appignano.

La cronaca

Parte la stagione agonistica del Serralta che va in campo per l’andata del turno di Coppa Marche ospitando l’Appignano. Rivale forte e competitivo quello che è di fronte ai gialloblù, al debutto casalingo, e quindi impegno probante reso ancor più complicato dalle tante assenze che costringono il tecnico Francescangeli a fare di necessità virtù schierando un undici praticamente obbligato. L’occasione è buona per prove tattiche e di ruoli oltre che per far crescere di condizione diversi giocatori. Il primo tempo è combattuto ed equilibrato anche se è il Serralta a comandare il gioco con una serie di azioni ben costruite che però trovano pochi sbocchi in avanti. Si va al riposo a reti bianche. La ripresa è da subito vivace con i locali che partono subito forte trovando il vantaggio grazie ad una invenzione di Cambriani che trova l’assist giusto per lanciare Pinkowski in area. Controllo volante a seguire del centrocampista, portiere in uscita saltato e palla nella porta sguarnita. Poco dopo Di Bella su punizione manda la sfera a lambire il palo. I gialloblù continuano a macinare gioco e Simonetti si incunea in area dopo una pregevole combinazione con Rapaccioni e Moretti. Il neo entrato arriva sul fondo per poi sterzare in dribbling e a quel punto viene messo giù da un avversario. E’ rigore. Dal discetto Saperdi non sbaglia e fa 2-0. La reazione ospite a questo punto non può non esserci e, infatti, l’Appignano spinge per qualche minuto e in questa fase c’è una grande parata di Spadoni che consente ai suoi di mantenere il doppio vantaggio. Il Serralta può sfruttare le ripartenze avendo campo libero e in 2-3 casi c’è la possibilità di fare il tris con contropiedi in superiorità numerica, ma manca sempre l’ultimo passaggio per arrivare in porta. Si arriva alla fine con il recupero di 4’ e proprio allo scadere ecco la beffa. Una indecisione della difesa di casa nel rinviare un pallone in area porta al contatto con un giocatore appignanese che l’arbitro valuta falloso e di conseguenza viene fischiato il penalty. Gol e 2-1 definitivo. Ora il passaggio del turno fra una settimana con il Serralta che resta deluso per l’epilogo e con il rammarico di aver perso la possibilità di giocare il ritorno con un vantaggio di maggior sicurezza.

SERRALTA: Spadoni, Magarelli (30’st Ciccotti), Rapaccioni, Cruciani, Bonifazi, Saperdi, Pinkowski, Panzarani, Di Bella (15’st Simonetti), Moretti, Cambriani (43’st Baruni Jimmy). A disp. Compagnucci, Vissani Enrico. All. Francescangeli

RP