La gelateria “Antica Latteria dell’Appennino” nella guida del Gambero Rosso

La gelateria “Antica Latteria dell’Appennino” di Piazza del Popolo, a San Severino Marche, ottiene un prestigioso riconoscimento a livello nazionale: la celebre guida “Le migliori gelaterie d’Italia” del Gambero Rosso ha inserito l’attività settempedana tra le migliori gelaterie del Paese.

La nuova edizione della guida, che quest’anno festeggia l’importante traguardo dei dieci anni dalla sua nascita, è stata presentata di recente a Napoli. Su un panorama nazionale che conta circa 39 mila attività totali di gelateria (divise tra 10 mila gelaterie pure e altre 29 mila tra bar e pasticcerie che includono il gelato nella loro offerta), gli esperti del Gambero Rosso hanno selezionato quest’anno poco più di 580 eccellenze in tutta la penisola. Tra le 80 novità assolute che fanno il loro primo ingresso nell’edizione 2027 figura proprio il locale guidato da Gianpaolo Mattiacci insieme alla compagna Giovanna Monachella. Alla gelateria è stato assegnato un “cono” (il punteggio massimo è di tre), un debutto significativo che certifica il valore del lavoro svolto sin dall’apertura, avvenuta nel 2017.

Questo traguardo va ad arricchire i diversi riconoscimenti raccolti da questa attività: dall’inserimento nella guida “Il mondo del gelato” di Roberto Lobrano (edito da Slow Food) al conferimento del premio “Sicilio – Eccellenza Siciliana”. Nelle motivazioni, il Gambero Rosso evidenzia la capacità dei gestori di coniugare i sapori del territorio appenninico con le influenze della tradizione siciliana, valorizzando la freschezza, la stagionalità e la peculiarità dei prodotti e dei gusti; un’attività definita “a tiratura limitata” dagli stessi titolari, che scelgono consapevolmente di contenere i volumi di produzione per garantirne il livello qualitativo.

«Questo riconoscimento è per noi motivo di grande orgoglio e conferma la costante crescita del nostro progetto – ha dichiarato il titolare Gianpaolo -, lavoriamo ogni giorno per offrire il meglio a una clientela che ormai arriva da tutta la regione e non solo. È una soddisfazione di gruppo e personale, che desidero dedicare ai miei genitori, scomparsi a breve distanza l’uno dall’altro pochi anni fa: so che sarebbero fieri di questo traguardo, ricordando il sostegno che non mi hanno mai fatto mancare nell’attività».

Il premio, oltre a consolidare la reputazione della gelateria su scala nazionale, rappresenta un importante valore aggiunto per l’immagine e l’offerta enogastronomica della città di San Severino.

Per leggere interamente le motivazioni della guida, ecco il link del Gambero Rosso:

https://www.gamberorosso.it/luoghi/locali/gelateria/antica-latteria-dellappennino/

Silvio Gobbi