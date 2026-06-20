Amicizia, musica e ricordi: i nati nel ’76 festeggiano i loro primi 50 anni

Cinquant’anni celebrati nel modo più bello: ritrovandosi insieme, tra sorrisi, ricordi e tanta voglia di stare in compagnia. È stata una serata all’insegna dell’amicizia e della condivisione quella vissuta dai settempedani del ’76, che si sono ritrovati al Gartén dei giardini pubblici per festeggiare un traguardo importante della loro vita.

L’appuntamento si inserisce in una tradizione che questa generazione porta avanti da tempo. Dopo le feste organizzate in occasione dei trent’anni e dei quarant’anni, infatti, non poteva mancare quella dedicata al raggiungimento dei cinquanta. A promuovere l’iniziativa è stato un gruppo di organizzatori che ha racchiuso lo spirito della serata nel titolo scelto per l’evento: “CinQuanta… voglia di fare festa”. La partecipazione e il clima che hanno caratterizzato l’incontro hanno confermato il forte legame che unisce ancora oggi i componenti della “leva 1976”.

«Siamo stati benissimo e abbiamo scoperto che, a distanza di tanti anni, la nostra si conferma una bellissima generazione», racconta Melania Bonci, una delle organizzatrici al termine della serata. «Ci siamo divertiti molto e la festa si è conclusa nel migliore dei modi. C’era grande entusiasmo da parte di tutti i partecipanti e questo era esattamente il nostro obiettivo: trascorrere del tempo insieme in spensieratezza».

L’incontro al Gartén è diventato così molto più di una semplice ricorrenza anagrafica. È stato un momento per condividere ricordi e rafforzare un senso di appartenenza che il tempo non ha scalfito. Un’occasione per celebrare non solo i cinquant’anni, ma anche la vitalità, l’amicizia e lo spirito di una generazione che continua a guardare avanti con entusiasmo.