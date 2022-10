Da giovedì 6 ottobre prende il via la nuova campagna abbonamenti dei Teatri di Sanseverino per la stagione 2022-2023.

Nelle giornate del 6, 7 e 8 ottobre sarà solo possibile procedere ai rinnovi, con conferma del posto, presentandosi dalle ore 16 alle ore 20 al botteghino del teatro Feronia oppure chiamando il numero di telefono 0733634369.

Per i nuovi abbonamenti il botteghino del teatro Feronia resterà aperto nelle giornate del 9, 10, 11 e12 dalle ore 16 alle ore 20. Info sempre al numero di telefono 0733634369.

Restano invariati i prezzi degli abbonamenti (da 84 a 150 euro) e dei biglietti (da 10 a 25 euro) degli spettacoli in abbonamento. L’abbonamento comprende sei spettacoli al teatro Feronia a posto fisso, la rassegna cinematografica al San Paolo a posto libero e la prelazione per il proprio posto per lo spettacolo di circo contemporaneo Nuova Barberia Carloni.

Questi nel dettaglio i prezzi degli abbonamenti:

– platea e posto palco settore A euro 150 (palchi di primo e secondo ordine da 7 a 9 e da 11 a 13),

– posto palco settore B/1 euro 120 (posti davanti in palchi di primo e secondo ordine da 1 a 6 e da 14 a 19 e in palchi di – terzo ordine da 7 a 13),

– posto palco settore B/2 euro 96 (posti dietro in palchi di primo e secondo ordine da 1 a 6 e da 14 a 19 e in palchi di terzo ordine da 7 a 13),

– loggione seduto e posto palco settore C euro 84 (palchi di terzo ordine da 1 a 6 e da 14 a 19).

Al momento della sottoscrizione dell’abbonamento gli abbonati possono acquistare in prelazione il biglietto relativo al proprio posto per Nuova Barberia Carloni al prezzo scontato di euro 8.

Prezzi dei biglietti spettacoli in abbonamento:

platea e posto palco settore A euro 25,

posto palco settore B/1 euro 20,

posto palco settore B/2 euro 16,

posto palco settore C e loggione seduto euro 14,

posto in piedi loggione euro 10.

Prezzi dei biglietti spettacoli fuori abbonamento:

30 settembre, 23 dicembre, 7 gennaio: ingresso gratuito

22 ottobre, 12 novembre, 19 novembre, 10 dicembre, 12 marzo: ingresso intero euro 12 e ingresso ridotto euro 8 (abbonati alla stagione di prosa e giovani fino a 14 anni compiuti).

Le rassegne “Incontri con l’autore” e “Altre culture” sono ad ingresso gratuito.