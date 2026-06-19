500 anni fa il ritrovamento del corpo di santa Filomena: il 5 luglio la celebrazione

Archiviate le feste per il santo patrono, ci si appresta a festeggiare – domenica 5 luglio – santa Filomena le cui reliquie sono tutt’oggi esposte e venerate nella basilica di San Lorenzo in Doliolo, a San Severino.
Quest’anno la festa ha un particolare significato in quanto il 2026 segna il cinquecentesimo anniversario dal ritrovamento del corpo, avvenuto il 5 luglio del 1526 durante lavori di restauro della chiesa.
In una pergamena, appesa al suo collo, si poteva leggere che il corpo della santa era stato nascosto nella basilica, presso l’altare maggiore, al tempo delle guerre dei Goti, nel secolo VI d.C.
Come da Martirologio Romano, la memoria liturgica di santa Filomena a San Severino viene tradizionalmente festeggiata la prima domenica di luglio, quest’anno capita proprio il cinque (giorno del ritrovamento) e verrà celebrata una messa in concomitanza con l’offerta dei ceri al santo patrono.
Fiorino Luciani