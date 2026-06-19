Sanità & generosità: Arnaldo Staffolani dona oltre 40 mila euro all’Inrca di Ancona

Dopo aver già dimostrato in passato il proprio spirito di solidarietà con la donazione di un’ambulanza alla sezione tolentinate della Croce rossa, Arnaldo Staffolani torna a distinguersi per un nuovo e significativo gesto di generosità.

Nei giorni scorsi, infatti, il cittadino tolentinate ha formalizzato, con atto redatto dal notaio Benedetto Sciapichetti, una donazione di 40.610 euro a favore dell’Inrca di Ancona.

La somma sarà destinata all’acquisto di un macchinario medico per l’Uosd di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva del presidio ospedaliero Inrca di Ancona, struttura diretta dal dottor Giammarco Fava.

Si tratta di un contributo importante che consentirà di potenziare le dotazioni tecnologiche del reparto, con ricadute positive sull’attività diagnostica e assistenziale a beneficio dei pazienti.

L’assegno è stato ritirato a San Severino – presso lo studio notarile del dottor Sciapichetti – dalla dottoressa Maria Capalbo, direttore generale dell’Inrca di Ancona, che ha espresso apprezzamento per il gesto di grande sensibilità e attenzione nei confronti della sanità locale.