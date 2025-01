Il Serralta cambia marcia e batte in casa il forte Pievebovigliana (2-1)

Serata perfetta e grande vittoria per il Serralta che genera giustamente l’entusiasmo di squadra e ambiente. Si chiedeva un cambio di marcia ai ragazzi di mister Masciani in questo turno casalingo dopo due sconfitte consecutive ed è puntualmente arrivato con una prestazione ottima, la migliore della stagione. Ne è emerso un risultato importantissimo per il discorso salvezza. Era un impegno probante contro un Pievebovigliana piazzato in piena zona play off e uscito rinforzato dal mercato invernale, ma il Serralta ha saputo far fronte alle difficoltà del match (vedi il gol subito dopo appena dieci minuti) trovando una reazione perfetta, di cuore, coraggio, voglia e bel gioco che è valsa rimonta e sorpasso in un secondo tempo esaltante per i colori gialloblù. Tre punti probabilmente insperati alla vigilia, ma al termine dei 90’ più che meritati e che rappresentano un bottino fondamentale per salire in classifica (17 punti) ed essere più tranquilli in vista dei prossimi impegni che inizieranno con la sfida di Gualdo contro una diretta rivale distanziata di quattro lunghezze e invischiata in zona play out.

La cronaca

Al “Leonori” arriva il Pievebovigliana, squadra forte e di alta classifica. Per il Serralta c’è un ostacolo arduo da aggirare. Serata che si complica subito perché gli ospiti colpiscono dopo appena sette minuti. Azione sulla destra, diagonale che sbatte sul palo e poi viene ribadito in porta da Pupilli. Anche se il colpo è pesante, il Serralta non lo accusa e, anzi, reagisce al meglio, da grande squadra. Al 17’ ottimo cross di Falconi che viene girato di testa da Moretti che trova la bella risposta del portiere. Attacca il Serralta, ma al 25’ rischia sulla ripartenza della Pieve che mette un giocatore davanti a Lanari pronto a fermare il tentativo avversario. Al 31’ di nuovo i gialloblù pericolosi sugli sviluppi di un corner: pallone che sfila verso il secondo palo dove Vissani, complice una leggera deviazione, non trova né il tempo né il modo per spingere in porta. Si va alla ripresa con il Serralta ancora più determinato e convinto. Ceresani ha una ghiotta chance per girare di testa da posizione vantaggiosa ma mette fuori. Al 22’ il forcing dei locali trova compimento con il meritatissimo pari. Fa tutto da solo Tommaso Vissani. Il numero 9 salta due difensori e poi dal limite esplode un tiro stupendo che entra sotto il sette. Si rivede dopo un po’ di tempo Rocci che prende il posto di Lacchè mentre in precedenza Buratti aveva rilevato Moretti. Proprio Rocci è protagonista sull’azione del vantaggio del Serralta. Il centrocampista sfonda centralmente arrivando a tu per tu con Grelloni che ribatte il tiro ma non può intervenire su Buratti che, seguita l’azione, mette dentro con un pregevole tocco al volo di esterno. Nel finale c’è spazio anche Pelagalli che al 42’ esegue una punizione che trova Falconi che è solo in area ma di testa non inquadra lo specchio. Nel recupero Pieve tutta in avanti per cercare di rimettere in piedi il match e l’opportunità arriva sugli sviluppi di un calcio piazzato. Palla verso lanari che ha una incertezza nella presa che rimanda la sfera nella mischia con una serie di batti e ribatti che portano ad un tiro finale che risulta impreciso e sancisce il ko degli ospiti e un grande successo dei locali che possono festeggiare tre punti pesanti.

SERRALTA-PIEVEBOVIGLIANA 2-1

MARCATORI: pt 7’ Pupilli; st 22’ Vissani, 33’ Buratti

SERRALTA: Lanari, Sparvoli, Rapaccioni, Gega, Botta, Crescenzi, Moretti (22’ st Buratti), Lacche’ (35’ st Rocci), Vissani, Ceresani (50’ st Pelagalli) , Falconi. A disp. Spadoni, Baruni, Testa, Magarelli, Codoni, Cruciani. All. Masciani.

PIEVEBOVIGLIANA: Grelloni, Baldi (28’ st Micheli), Aquili (15’ st Salvi), Fattinnanzi (28’ st Koffi), Falzetti, Croia, Salvetti, Lancellotti (41’ st Sori Michele), Turchetti (15’ st Vitali), Montironi, Pupilli. A disp. Cagnini, Rinozzi, De Angelis, Sori Flavio. All. Santoni.

ARBITRO: Mazzulla di MC