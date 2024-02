Fabrizio Castori chiude la settimana culturale al “Tacchi Venturi”

Fabrizio Castori, allenatore dell’Ascoli, massima espressione del football regionale in lotta per rimanere in serie B, è stato invitato alla giornata conclusiva della Settimana culturale dell’Ic Tacchi Venturi varata dalla dirigente scolastica Catia Scattolini.

Il suo intervento si terrà dalle 9 alle 11 di sabato 17 febbraio al palas Toti Barone all’indomani dell’anticipo tra bianconeri e Cremonese.

Davanti alla platea dei ragazzi di terza media Castori, la cui abitazione da giovane era sita a Borgo Conce, a poche decine di metri dalla location dell’incontro con gli studenti delle cinque sezioni di terza del “Venturi”, potrà soddisfare le loro curiosità parlando della sua filosofia di calcio e di vita.

C’è già grande attesa per l’ospite di eccezione che torna nella sua città natale sempre volentieri.

Lu.Mus.