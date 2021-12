Calciomercato d’inverno: Maicol Ulissi alla Settempeda

La Settempeda è subito protagonista del calciomercato invernale che si è aperto in questi giorni grazie ad un primo colpo di rilievo. Il neo acquisto biancorosso è Maicol Ulissi. Attaccante di provata esperienza e di indubbie qualità ha giocato la parte iniziale dell’attuale stagione al San Claudio (è andato a segno proprio nella sfida di San Severino qualche settimana fa) e ora è pronto ad affrontare l’avventura in biancorosso con l’esordio che potrebbe avvenire già sabato prossimo nella trasferta di Villa Musone.

Montegranaro, Matelica, Mogliano, Sangiustese, Lorese, Cluentina, Trodica, Casette Verdini: questi alcuni dei club nei quali Ulissi ha militato nella sua lunga e bella carriera passata nei tornei di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Per rinforzare un reparto che, a causa dei tanti infortuni, ha avuto delle difficoltà, la Settempeda ha scelto un elemento di sicuro affidamento e di rendimento capace di garantire sempre diversi gol oltre che giocatore di qualità e capacità tecniche, tutte cose che potranno tornare utili alla squadra e anche a mister Ruggeri che dal punto di vista tattico avrà per l’attacco una soluzione importante da sfruttare e per più ruoli. Un bel colpo, dunque, per la dirigenza biancorossa che si è mossa con tempestività dimostrando l’intenzione di migliorare e rinforzare l’organico attuale e si lavorerà per trovare altri nuovi elementi e presto potrebbero arrivare altre novità.

