Itts “Divini”: giornata di studi per festeggiare la consegna della “Bandiera verde” di Eco Schools

Nell’ambito del progetto “Divini & sostenibili” gli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico “Eustachio Divini” sono stati impegnati in un incontro di studi dal titolo “Transizione energetica: sfide e opportunità per un futuro sostenibile” promosso col supporto di esperti del settore, università, associazioni locali. La giornata si è articolata con interventi e testimonianze sull’importanza della sostenibilità. Tra i relatori il professor Lorenzo Morresi, il quale ha trattato il tema dell’energia sostenibile; il dottor Massimo Procaccini del Cosmari, che ha illustrato come il recupero di energia e dei materiali possa integrarsi nel ciclo della gestione dei rifiuti; il professor Francesco Nobili di Unicam, che ha approfondito la transizione energetica e il ruolo cruciale della sostenibilità nel futuro economico e ambientale.

L’evento è stato l’occasione per celebrare un importante riconoscimento: la consegna della “Bandiera verde” di Eco-Schools, alla presenza delle autorità comunali – in testa il sindaco Rosa Piermattei – e dei rappresentanti di Legambiente, a cominciare dal presidente del circolo “Il Grillo” Francesco Ranciaro.

Il premio sottolinea, ancora una volta, l’impegno dell’Itts “Divini” nel diffondere buone pratiche ambientali e nel promuovere comportamenti eco-sostenibili tra gli studenti e la comunità settempedana.

La giornata di studi ha avuto una sessione dedicata anche alle classi terze, durante la quale il professor Luca Papa ha parlato della progettazione di impianti energetici efficienti, mentre il dottor Gianni Fermanelli della Fondazione Carima ha descritto l’impegno della fondazione stessa per una transizione ecologica sostenibile. Inoltre Denis Bacis, della società Graziosi SandroSrl, ha illustrato le soluzioni innovative per la sicurezza e la sostenibilità.

L’adesione al programma internazionale “Eco-Schools”, promosso dalla Fee, Foundation for environmental education, ancora una volta ha offerto agli studenti un ruolo attivo nella costruzione di un futuro sostenibile, coinvolgendo non solo la scuola ma anche la comunità locale in questa direzione. L’iniziativa Eco-Schools, di cui l’Itts “Divini” è parte, per volontà dei promotori mira a sensibilizzare e formare le nuove generazioni sul rispetto per l’ambiente e sulle pratiche sostenibili, rendendo i giovani protagonisti del cambiamento verso un’economia circolare.