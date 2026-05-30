“Spring City” e “Notte dei Musei” hanno fatto il pieno di partecipanti

Un successo corale, una risposta straordinaria da parte della cittadinanza e di tante persone, moltissimi giovani ma anche numerose famiglie, giunte da ogni parte del territorio. La doppia kermesse di “Spring City” e la “Notte dei Musei” ha trasformato in una sola notte la Città di San Severino in un palcoscenico a cielo aperto.

La bellissima Piazza del Popolo è stata invasa da un’energia contagiosa con migliaia di presenze che hanno animato un po’ tutto il centro storico fino a notte fonda, tra musica, spettacoli e convivialità. Grande interesse per i musei e le raccolte d’arte. Un risultato che è stato frutto di un bel lavoro di squadra che ha visto l’Amministrazione comunale stringere una sinergia fondamentale con The Brands di Tommaso Agostinelli, partner ideatore e organizzatore di questo evento di grande richiamo.

Il trionfo della manifestazione non sarebbe stato possibile senza l’instancabile impegno di chi, dietro le quinte, ha lavorato per mesi affinché tutto fosse perfetto.

L’Amministrazione settempedana esprime un ringraziamento agli uffici comunali, in particolare all’ufficio Cultura e Turismo e all’ufficio Manutenzioni, a tutto il personale addetto alla sicurezza, ai tecnici che hanno garantito la qualità degli spettacoli e alle maestranze che si sono occupate dell’allestimento generale, vere e proprie colonne portanti dell’intera logistica.

A commentare con entusiasmo la riuscita dell’evento sono poi l’assessore al Turismo, Michela Pezzanesi, e l’assessore alla Cultura, Vanna Bianconi: “Siamo profondamente soddisfatti e orgogliosi di quanto realizzato. Vedere la nostra città così viva, piena di giovani, famiglie e visitatori, vedere tante presente nei musei e nelle raccolte d’arte e in vista ai nostri monumenti, ci ripaga di ogni sforzo. Il successo di ‘Spring City’ e della ‘Notte dei Musei’ dimostra che, quando si fa rete, il territorio risponde con grande entusiasmo. La collaborazione con ‘The Brands’ è stata la chiave di volta per offrire un format moderno, dinamico e capace di valorizzare le nostre bellezze. Vogliamo ringraziare ogni singolo autore di questo successo, che con dedizione ha contribuito a garantire non solo il divertimento ma anche la massima sicurezza e vivibilità dell’evento. San Severino ha dimostrato ancora una volta di saper essere un centro pulsante e accogliente: questo è il modello di promozione turistica e culturale che vogliamo continuare a perseguire”.