Anche gli studenti e le studentesse del “Bambin Gesù” Ciceroni per una notte

Studenti e studentesse dell’Istituto “Bambin Gesù” nelle vesti di giovani Ciceroni, in occasione della “Notte dei Musei”, svoltasi sabato 23 maggio 2026, patrocinata dal Comune di San Severino. I giovani Ciceroni sono stati Agnese Santangelo, Anita Padovan, Anna Maria Capponi, Beatrice Sberna, Carlotta Salvi, Chiara Grillone, Chiara Leonori, Cristian Cialè, Diego Angeli, Elena Cimarelli, Francesco Giusepponi, Korina Hena, Lorenzo Magnapane e Marta Antonelli.

Preparati, sicuri di sé e uniti nel lavoro di squadra, hanno accompagnato cittadini e turisti in un percorso culturale alla scoperta di alcuni tra i luoghi più significativi del territorio settempedano: il Santuario della Madonna dei Lumi, il museo Archeologico “G. Moretti” e la chiesa di San Salvatore in Colpersito.

Nel Santuario della Madonna dei Lumi, in occasione degli ottocento anni dalla morte di San Francesco, gli studenti hanno sottolineato la presenza di due corpi di beati francescani vissuti nel Duecento e discepoli dello stesso San Francesco. Con chiarezza, sensibilità ed entusiasmo gli studenti hanno inoltre illustrato le origini e la storia del Santuario, soffermandosi sulla veneratissima immagine della Madonna dei Lumi, opera di Gian Gentile, figlio di Lorenzo D’Alessandro.

Presso il Museo archeologico “G. Moretti”, inaugurato nel 2003 nella sede dell’antico episcopio, i ragazzi hanno mostrato gli ultimi ritrovamenti archeologici del 2021, provenienti dalla città romana di Settempeda, reperti importanti per la conoscenza del territorio settempedano.

Infine, nella Chiesa di San Salvatore in Colpersito, in concomitanza con le celebrazioni francescane, gli studenti hanno ricordato come San Francesco d’Assisi sia passato per ben due volte a Colpersito, nel 1212 e nel 1220. Gli studenti e studentesse, inoltre, hanno richiamato l’attenzione dei presenti, illustrando il prezioso crocifisso medievale, raffigurante il Cristo Triumphans degli inizi del XII secolo, caratterizzato dagli occhi aperti, elemento simbolico della vittoria di Cristo sulla morte.

Un percorso ricco di cultura e di arte quello che hanno illustrato i giovani Ciceroni del “Bambin Gesù”, tra i complimenti dei visitatori, colpiti dalla competenza, dalla naturalezza e dalla passione da essi dimostrate. Un plauso va tributato anche alla docente di Storia dell’Arte, Shura Oyarce Yuzzelli, che li ha preparati con professionalità e dedizione.

L’iniziativa ha rappresentato molto più di una semplice esperienza scolastica: è stata la concreta testimonianza della validità del percorso formativo offerto dal Liceo delle Scienze umane e Linguistico, una scuola capace di coniugare preparazione culturale, competenze relazionali e apertura verso il territorio e il mondo. Esperienze come questa dimostrano quanto sia importante una formazione che non si limiti alle conoscenze teoriche, ma che sappia educare alla responsabilità, alla collaborazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale.

La partecipazione alla “Notte dei Musei” conferma dunque il ruolo centrale del liceo nella crescita personale e culturale dei giovani, preparando studenti consapevoli, capaci di comunicare, accogliere e mettersi al servizio della comunità con serietà ed entusiasmo.

D. C.