Settempeda, resta in maglia biancorossa anche l’attaccante Andrea Compagnucci

Dopo aver puntellato tutti i reparti con i recenti cinque rinnovi, la Settempeda ha compiuto un’altra mossa riempiendo ancora una casella in l’attacco e così, dopo Franco Guermandi, arriva l’ufficialità della riconferma di Andrea Compagnucci. Il giovane attaccante ha firmato per i biancorossi e così potrà affrontare la seconda stagione agli ordini di mister Pierantoni che lo considera un suo pupillo e crede molto in lui. Il classe 2005 in effetti è un giocatore dalle enormi potenzialità, completo e in grado di ricoprire più ruoli (in carriera aveva iniziato a metà campo) cosa che peraltro ha mostrato nello scorso campionato. Nella stagione appena conclusa, Andrea tra le altre cose ha stupito per continuità come testimoniano le 30 presenze (12 da titolare e 18 da subentrato) su altrettante giornate, il tutto impreziosito da 4 reti. Quando è stato chiamato in causa Compagnucci ha dimostrato di avere i requisiti giusti per poter stare in una formazione di vertice in Promozione ed ha evidenziato abilità tecniche, forza fisica, velocità e doti agonistiche. Insomma un ragazzo di indubbio valore sul quale è giusto puntare e scommettere e così ha deciso di fare la dirigenza biancorossa che non si è fatta scappare un elemento di qualità e di prospettiva. Compagnucci è sembrato felice e soddisfatto per la riconferma e l’obiettivo è dare tutto per la squadra e crescere e migliorare individualmente per poter fornire un contributo ancora più grande e importante alla causa biancorossa.