Settimana di “Nati per Leggere”: incontri in biblioteca e in piazza

In occasione della settimana nazionale “Nati per Leggere” la biblioteca “Francesco Antolisei”, in collaborazione con il Comune e con il progetto nazionale Nati per Leggere, ha organizzato una serie di iniziative dedicate alla promozione della lettura nella prima infanzia ma non solo.

Il programma, sviluppatosi attraverso laboratori, letture animate e attività coinvolgenti per famiglie, bambini e scuole, con l’obiettivo di sensibilizzare l’importanza della lettura fin dai primi anni di vita, prosegue oggi – sabato 23 novembre – dalle ore 10.30 nella sala lettura con l’incontro dal titolo: “Leggimi perché me ne ricorderò”. Si tratta di una mattinata speciale in biblioteca dedicata a bambini e genitori, con letture che stimoleranno l’immaginazione e il legame tra genitori e figli.

Domenica 24 novembre, sempre dalle ore 10, in Piazza del Popolo arriva invece l’iniziativa “La valigia delle storie”: la biblioteca si sposta all’aperto, con tante storie in valigia, libri da sfogliare e prendere in prestito per portare la lettura fuori dagli spazi tradizionali.

L’intero programma della settimana nazionale “Nati per Leggere” è un’occasione imperdibile per vivere il piacere della lettura come strumento educativo, relazionale e di crescita. Il progetto si rivolge non solo ai più piccoli ma anche alle famiglie, per promuovere momenti di condivisione attraverso il mondo delle storie. Per maggiori informazioni, è possibile contattare la biblioteca al numero 0733 641313 o all’indirizzo email biblioteca.antolisei@comune.sanseverinomarche.mc.it.