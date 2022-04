Sios Novavetro battuta a Montecassiano, le ragazze vincono e restano prime

Sconfitta la Sios Novavetro nella trasferta di Montecassiano: i ragazzi di coach Pasquali cedono al tie break dopo 2 ore e 30 minuti di battaglia, contro una Tecnosteel che nel finale ha avuto più voglia di vincere rispetto agli ospiti.

Parte forte la Sios che, dopo la partita di andata vinta agevolmente, cerca di imporsi fin da subito per sbrigare la faccenda: 20-25 è il risultato con cui si conclude il primo parziale. Tutto sembra in discesa per i gialloblu, ma la Tecnosteel fa valere la propria esperienza e inizia a difendere e contrattaccare senza esclusione di colpi aggiudicandosi secondo e terzo set e costringendo la Sios a rincorrere (25-21, 31-29).

Nel quarto set, i ragazzi settempedani sembrano aver gettato la spugna, tant’è che una serie di errori mettono con le spalle al muro la Sios, portando il parziale sul 13-4. Ma è proprio quando il gioco si fa duro che i duri iniziano a giocare e lottando su tutti i palloni e ricucendo lo strappo un punto alla volta, il set se lo aggiudicano gli ospiti per 21-25. La fantastica rimonta, però, pone fine alle energie settempedane che nel tie break non riescono nel colpaccio e si arrendono alla Tecnosteel Montecassiano per 15-9. Testa a sabato, quando in casa arriverà Fano.

In campo femminile, invece, comoda vittoria per le ragazze della Tormatic San Severino che con un’ora di gioco sistemano la partita contro là Pellami Due C Rapagnano. La partita fin dalle prime battute è stata sotto controllo per le ragazze di coach Mosca, che non si sono mai disunite e hanno continuato a mostrare il proprio gioco fino alla fine portando a casa uno 0-3 (18-25, 20-25 e 19-25) che consente alle settempedane di restare al vertice della classifica!