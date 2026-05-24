LK Ristoro, cena dell’Inter Club per festeggiare scudetto e Coppa Italia

Una serata a splendide tinte nerazzurre ha avuto luogo a San Severino giovedì 21 maggio per festeggiare il doppio successo della “Beneamata”, che ha conquistato in questa stagione calcistica 2025-26 due prestigiosi trofei come lo scudetto e la Coppa Italia. Oltre 50 sostenitori si sono ritrovati presso il ristorante LK Ristoro di Parolito per celebrare degnamente la duplice affermazione, arrivata con diverse giornate di anticipo sulla fine del campionato.

La serata è stata magistralmente organizzata dal consiglio direttivo dell’Inter club di San Severino, guidato dal presidente Gabriele Cipolletta, dal vicepresidente Luca Crescentini, dal segretario Lorenzo D’Ercole e dal tesoriere Sandro Foglia. Supporto logistico ed organizzativo da parte degli altri consiglieri presenti Enrico Cardorani, Agostino Dolce, Oliviero Giana, Enrico Manuale, Carlo Micheletti e Luca Teofili. Hanno onorato della loro presenza il coordinatore Marche Mario Montesi e il segretario regionale Massimo Giuliodori, oltre che l’assessore allo Sport del Comune di San Severino, Paolo Paoloni, nerazzurro doc.

Il tutto accompagnato dalle prelibatezze preparate dallo chef Alberto e dal suo staff in cucina, che hanno deliziato gli ospiti, già di per se soddisfatti, entusiasti e ben disposti dagli ottimi risultati calcistici ottenuti dalla squadra del cuore. Hanno sostenuto con la giusta delicatezza e garbo una serata veramente ottima il ben collaudato servizio di sala. Una splendida coreografia nerazzurra ha completato il vivace e variegato contorno scenico. Una serata super coi fiocchi sotto ogni aspetto e punto di vista, sia sportivo che calcistico ed ovviamente anche conviviale.