“Passeggiare raccontando”: ciclo di incontri di lettura con l’associazione Sognalibro

La magia della narrazione e il fascino della scoperta si incontrano in “Passeggiare raccontando, dove finisce il sentiero cominciano le storie…”. È questo il suggestivo titolo del nuovo ciclo di incontri interamente dedicato agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola Primaria dell’Istituto comprensivo “Tacchi-Venturi” di San Severino.

L’iniziativa, curata e animata dai volontari dell’associazione Sognalibro con il patrocinio del Comune, si articolerà in un totale di sei incontri di lettura previsti per le mattinate del 25 e 27 maggio. Per l’occasione, le letture usciranno dalle aule scolastiche per trovare spazio all’aperto, dalle ore 10 alle ore 12, nel suggestivo cortile della basilica di San Lorenzo in Doliolo.

Durante le due giornate i giovani alunni saranno accompagnati in un viaggio attraverso la lettura di storie e miti scelti appositamente per stimolare la fantasia e l’ascolto attivo.

Gli appuntamenti si inseriscono all’interno del più ampio progetto intitolato “Come animali selvaggi tra libri e storie”, un percorso educativo e culturale di grande valore che ha ottenuto l’importante finanziamento del Centro per il libro e la lettura nell’ambito del bando nazionale “Città che legge”.

L’evento è realizzato con il supporto e la collaborazione della biblioteca civica “Francesco Antolisei”.