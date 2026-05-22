Serie B, mister Fabrizio Castori ottiene un’altra salvezza con il Sudtirol

Mister Fabrizio Castori ottiene un’altra salvezza. E dunque aggiunge un’altra bellissima “perla” alla sua lunga e importante carriera. Dopo lo 0-0 del “San Nicola”, un altro 0-0 al “Druso” di Bolzano condanna il Bari alla retrocessione in serie C.
Il Sudtirol di mister Castori gioca una gara attenta e porta a casa un pareggio che vale la permanenza in B grazie al miglior piazzamento in campionato al termine della stagione “regolare”.
Nel match di ritorno dei play out i pugliesi ci provano con Rao (palo), ma la squadra di casa risponde con Molina (altro palo). Nella ripresa c’è un gol annullato a Pecorino, poi il Bari ha la palla della vittoria con Gytkjaer ma Adamonis compie la parata che vale la salvezza.
Complimenti, quindi, a Fabrizio Castori!