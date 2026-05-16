“Deus ex machina”, al Feronia lo spettacolo coi ragazzi del “Girasole” e alunni dell’Itts

Buona la “prima”, e tanti applausi per la replica dedicata alle scuole, al Feronia per lo spettacolo “Deus ex machina”. Il sipario questa volta si è alzato su un evento che è andato ben oltre la magia della finzione scenica e che ha trasformato il luogo simbolo della cultura settempedana in una location unica che ha accolto con gioia una vera e propria festa di comunità e di integrazione.

I ragazzi del Centro diurno “Il Girasole”, in collaborazione con gli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico “Divini”, hanno portato sul palco l’ironico e geniale testo di Woody Allen per la sapiente regia di Gabriela Eleonori.

Dietro questo debutto si è celato il lungo lavoro del progetto “Girasole & Itts: Insieme nell’arte”, una sinergia virtuosa tra scuola, enti, famiglie e territorio per vincere la fragilità.

L’iniziativa, avviata nel mese di novembre, ha visto i ragazzi del Centro diurno socio educativo e ricreativo e gli studenti delle classi quarte dell’Itts collaborare fianco a fianco in due laboratori settimanali che hanno saputo fondere tecnologia e arte.

Nel laboratorio di grafica digitale, gli studenti hanno agito come veri e propri “mentori”, guidando i ragazzi del centro nell’uso di software professionali come Gimp e Canva per la creazione di loghi e della locandina ufficiale dell’evento. Parallelamente un secondo laboratorio, quello di teatro, si è focalizzato sull’espressione corporea e l’improvvisazione, culminando nella preparazione della performance che ha visto protagonisti numerosi giovani in un connubio creativo che ha abbattuto ogni barriera.

L’iniziativa, riconosciuta anche come percorso di Pcto, ovvero percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, per gli studenti coinvolti ha dimostrato come l’interazione tra il mondo della scuola e i servizi territoriali possa trasformarsi in un motore di crescita collettiva. Il progetto non è stato solo un’esperienza teatrale ma la testimonianza di come l’inclusione e la partecipazione attiva portino a risultati straordinari: quando la determinazione nel credere nei legami umani supera ogni ostacolo, infatti, le differenze individuali si trasformano da limiti in preziose risorse per l’intera comunità.

La realizzazione di questo ambizioso percorso è stata possibile grazie al contributo del Comune e alla stretta collaborazione tra il dirigente scolastico dell’Itts, professor Sandro Luciani, e l’assessorato ai Servizi alla Persona. Si è trattato di un appuntamento con l’arte che ha sancito una vittoria per l’intera città, dimostrando la forza di una rete sociale coesa