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Fabio Verbenesi (a destra) referente di Futuro nazionale a San Severino
Fabio Verbenesi (a destra) referente di Futuro nazionale a San Severino

Nasce il Comitato cittadino di Futuro nazionale: Fabio Verbenesi è il referente

in Cronaca 16 Maggio 2026 463 Visite

Apertura ufficiale del nuovo comitato territoriale di Futuro Nazionale nella città di San Severino. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di partecipazione politica, confronto civico e ascolto dei cittadini, con particolare attenzione alle esigenze del territorio, dei giovani, delle imprese locali e delle famiglie. Contestualmente all’apertura del comitato, viene nominato nuovo portavoce cittadino Fabio Verbenesi, che avrà il compito di coordinare le attività locali del movimento e promuovere il dialogo con la comunità. «L’apertura del comitato di San Severino rappresenta un passo importante per rafforzare la presenza di Futuro Nazionale nelle Marche e costruire un rapporto diretto con i cittadini, valorizzando le energie e le competenze locali – dichiarano i promotori dell’iniziativa -. Si ringrazia il referente del comune di Macerata, Marco Alfei, per la collaborazione che ha dato in queste fasi iniziali». Il nuovo comitato intende diventare un punto di riferimento aperto e dinamico per tutti coloro che desiderano contribuire attivamente alla crescita del territorio attraverso idee, progetti e partecipazione concreta. Il primo evento sarà domani, domenica 17 maggio, in piazza del Popolo con un gazebo informativo ed il tesseramento alla nuova realtà Futuro Nazionale.

Lu.Mus.

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