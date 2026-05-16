Nasce il Comitato cittadino di Futuro nazionale: Fabio Verbenesi è il referente

Apertura ufficiale del nuovo comitato territoriale di Futuro Nazionale nella città di San Severino. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di partecipazione politica, confronto civico e ascolto dei cittadini, con particolare attenzione alle esigenze del territorio, dei giovani, delle imprese locali e delle famiglie. Contestualmente all’apertura del comitato, viene nominato nuovo portavoce cittadino Fabio Verbenesi, che avrà il compito di coordinare le attività locali del movimento e promuovere il dialogo con la comunità. «L’apertura del comitato di San Severino rappresenta un passo importante per rafforzare la presenza di Futuro Nazionale nelle Marche e costruire un rapporto diretto con i cittadini, valorizzando le energie e le competenze locali – dichiarano i promotori dell’iniziativa -. Si ringrazia il referente del comune di Macerata, Marco Alfei, per la collaborazione che ha dato in queste fasi iniziali». Il nuovo comitato intende diventare un punto di riferimento aperto e dinamico per tutti coloro che desiderano contribuire attivamente alla crescita del territorio attraverso idee, progetti e partecipazione concreta. Il primo evento sarà domani, domenica 17 maggio, in piazza del Popolo con un gazebo informativo ed il tesseramento alla nuova realtà Futuro Nazionale.

Lu.Mus.